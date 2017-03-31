Губернатор Самарской области: «Будет придумано что угодно, лишь бы лишить нас ЧМ-2018»

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил, что иностранные политики и СМИ постараются лишить Россию права проведения чемпионата мира-2018.

Стоит отметить, что чиновник выступил с этой речью перед студентами Самары на форуме «Экстремизму – нет», который проходил в ответ на антикоррупционную акцию 26 марта.

«Недавно в одной из передач спортивных сказали, что мы счастливые люди. Что в наш век наше поколение будет у себя на родине принимать чемпионат мира. Такого может больше не быть сто, двести и триста лет. А мы будем счастливыми людьми. Что весь мир, более четырех, пяти миллиардов человек будут смотреть эти вот матчи, эти события.

А уже вчера, вы знаете, уже вчера, одна из их задач, чтобы подлить масла в огонь тем силам, которые снова поставили вопрос, чтобы в России чемпионата мира не было. Понимаете? МИД уже заявил свою позицию по этому вопросу, высказал.

Они будут все говорить, придумывать, говорить, что здесь нарушаются права человека, все что угодно будет придумано для того, чтобы в итоге заставить, лишить нас чемпионата», – заявил Меркушкин.