Бухаров: «Сборная России на правильном пути, мы все бьемся за честь страны»

Нападающий сборной России Александр Бухаров после ничьей в контрольном матче с Бельгией (3:3) отметил, что, несмотря на ошибки, российская национальная команда находится на верном пути.

Форвард «Ростова» в прошедшей сегодня встрече поучаствовал в двух голах: на 74-й минуте он ассистировал полузащитнику Алексею Миранчуку, а на второй компенсированной минуте отличился сам, превратив в гол передачу полузащитника Александра Самедова.

«Болельщики нас неистово поддерживали, несмотря на то что команда у нас в стадии становления. Мы пытаемся найти свою игру, допускаем обидные ошибки в обороне, но все равно сборная на правильном пути. Мы все бьемся за честь страны. Мы хотели порадовать своих болельщиков, шли вперед, чтобы отыграться, забить, отдать все силы на поле. Это самое главное. Остальное со временем придет. Пока у нас не до конца получается. Все видели это в матче с Кот-д'Ивуаром (0:2). Но все равно те требования, что тренеры хотят донести до игроков, будут усвоены.

Различия по сравнению с игрой против ивуарийцев были в отношении к делу. Все бились, несмотря на счет. Хотели порадовать болельщиков своей игрой, все хотели победить», – сказал Бухаров.

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