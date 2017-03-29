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  • Бухаров: «Сборная России на правильном пути, мы все бьемся за честь страны»

Бухаров: «Сборная России на правильном пути, мы все бьемся за честь страны»

29 марта 2017, 01:28
5

Нападающий сборной России Александр Бухаров после ничьей в контрольном матче с Бельгией (3:3) отметил, что, несмотря на ошибки, российская национальная команда находится на верном пути.

Форвард «Ростова» в прошедшей сегодня встрече поучаствовал в двух голах: на 74-й минуте он ассистировал полузащитнику Алексею Миранчуку, а на второй компенсированной минуте отличился сам, превратив в гол передачу полузащитника Александра Самедова.

«Болельщики нас неистово поддерживали, несмотря на то что команда у нас в стадии становления. Мы пытаемся найти свою игру, допускаем обидные ошибки в обороне, но все равно сборная на правильном пути. Мы все бьемся за честь страны. Мы хотели порадовать своих болельщиков, шли вперед, чтобы отыграться, забить, отдать все силы на поле. Это самое главное. Остальное со временем придет. Пока у нас не до конца получается. Все видели это в матче с Кот-д'Ивуаром (0:2). Но все равно те требования, что тренеры хотят донести до игроков, будут усвоены.

Различия по сравнению с игрой против ивуарийцев были в отношении к делу. Все бились, несмотря на счет. Хотели порадовать болельщиков своей игрой, все хотели победить», – сказал Бухаров.

Сборная России спасла матч против Бельгии! Как это было

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Бухаров Александр
Комментарии (5)
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Pirboy
1490769130
Саша молодец!!!!!
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Chesn0k
1490769331
а с неграми вы, стало быть, не хотели побеждать?)
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slavko33002
1490772193
Путь в никуда.
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Сергей1234
1490772675
То,что старались-было видно. Надо наигрывать связи,остальное придет. В любом случае-это лучше того, что было на ЕВРО 2016, Там был ,просто позор!
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valentin1968
1490810124
с котами вы тоже бегали, стрались. не правда это
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