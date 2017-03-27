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Бубнов: «Нынешняя сборная России – слабейшая в истории»

27 марта 2017, 18:09
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился эмоциями от товарищеского матча сборной России против Кот-д'Ивуара. Напомним, встреча завершилась победой африканской команды со счетом 2:0.

«По результатам – это сборная слабейшая в истории российского футбола. Беда не в том, что Кутепов ошибается, а в том, что он не исправляет их. Зеркальный момент был с «Уфой» в эпизоде с Фатаем. Надо же делать вы воды. Да и Кудряшов его не подстраховал. Кутепов не рассчитал полет мяча, а поняв это, вообще попытался его поймать руками. В итоге даже сфолить не смог. А во втором голе там вообще всех троих обыграли.

В обороне как были ошибки, так и остались. Хотя по технико-тактическим действиям, то, если не эти ошибки, то у всех троих ошибки на уровне менее 20 процентов. Но такие ошибки полностью перечеркивают их игру. А если брать атаку, то впереди вообще не было моментов. В первом тайме вообще по воротам не попадали. Фланги в лице Жиркова и Самедова играли сами по себе. Бухаров остался на голодном пайке», – сказал Бубнов.

Ближайшую встречу россияне проведут против сборной Бельгии 28 марта в Сочи.

Источник: Спорт FM
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Самедов Александр Жирков Юрий Кудряшов Федор Бухаров Александр Кутепов Илья Бубнов Александр
Комментарии (5)
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Lera_Sve
1490627964
Вы воды
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Зэб
1490629344
Буба все расставил по местам.Только функционеры улыбаются,для них все нормально.
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Mr Abdullaev
1490634907
Слпбая в ЧМ. Провал
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valentin1968
1490651683
проблема еще в том, что наши футболисты в отличие от ихних тяжело работают на поле, а не играют (от слова "игра"). Психология очень сильная штука. и чем больше грязи будут лить по теме или без на них, тем тяжелее им будет показать хоть что-то. а вам критикоши веселее от этого??
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Бриг
1490715918
Из всех сегодняшних высказываний Бубнова это единственное правильное. Но это знают все.
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