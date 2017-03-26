Отбор на ЧМ-2018. Словакия оказалась сильнее Мальты, Шотландия вырвала три очка в игре со Словенией

В матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Словакии в гостях оказалась сильнее Мальты – 3:1. Благодаря этому успеху словаки набрали девять очков и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице группы F.
В другой встрече гол Криса Мартина принес Шотландии победу над Словенией и вывел команду на четвертую строчку.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 5-й тур
Голы: 0:1 – Вайсс, 2; 1:1 – Фарруджия, 14; 1:2 – Грегуш, 41; 1:3 – Немец, 84.
Шотландия – Словения – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мартин, 88.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру