Отбор на ЧМ-2018. Армения добилась победы над Казахстаном благодаря голам Озбилиза и Мхитаряна

В матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Армении в большинстве обыграла Казахстан – 2:0. Авторами голов в составе хозяев стали полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и экс-хавбек «Спартака» Арас Озбилиз.

Данный успех позволил армянской команде набрать шесть очков и подняться на четвертое место в группе Е. Казахстан расположился на последнем месте.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа Е. 5-й тур

Армения – Казахстан – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мхитарян, 73; 2:0 – Озбилиз, 75.

Удаление: нет – Малый, 64.

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