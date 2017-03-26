Попов: «В сборной Болгарии нет топ-футболистов»

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов отметил, что победу над сборной Голландии (2:0) в квалификационном матче к чемпионату миру-2018 следует связывать со сплоченностью команды.

«Конечно, сейчас у нас отличное настроение. Но мы знаем свои возможности. Следует и дальше играть сердцем, а также эффективнее распоряжаться мячом.

В составе сборной нет игроков, которые относятся к топовым. Никто из нас не имеет в активе по 30 голов за сезон. Но мы поддерживаем друг друга на поле», – приводит слова Попова Sportal.

На данный момент сборная Болгарии занимает в турнирной таблице группы А третье место, имея в активе девять очков.