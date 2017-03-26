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    Отбор на ЧМ-2018. Болгария победила Голландию, сборная Франции уверенно обыграла Люксембург

    В рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Болгарии на своем поле уверенно победила Голландию благодаря дублю Спаса Делева. В другом матча Франция оказалась сильнее Люксембурга. Дублем в составе трехцветных отметился Оливье Жиру. Еще один гол на свой счет записал Антуан Гризманн.

    Франция возглавляет группу А, Болгария – на третьем месте, Голландия – четвертая, Люксембург находится на последней строчке в турнирной таблице.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа A. 5-й тур

    Болгария – Голландия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Делев, 5; 2:0 – Делев, 20.

    Люксембург – Франция – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Жиру, 28; 1:1 – Йоахим, 34 (с пенальти); 1:2 – Гризманн, 37 (с пенальти); 1:3 – Жиру, 77.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2017 00:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 27 марта 2017, 00:04

      Българе - Россия на вас надеется!

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 26 марта 2017, 19:37

      Голландия и Евро пропустила и на ЧМ похоже не сильно хотят...

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 марта 2017, 01:18

      Походу провальная игра в защите не позволит голландцам выйти на ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 марта 2017, 00:55

      Голландия опять проигрывает

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 26 марта 2017, 00:54

      У ГОЛЛАНЦЕВ ТОЖЕ БЕДА

      0
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