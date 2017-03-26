Отбор на ЧМ-2018. Болгария победила Голландию, сборная Франции уверенно обыграла Люксембург

В рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Болгарии на своем поле уверенно победила Голландию благодаря дублю Спаса Делева. В другом матча Франция оказалась сильнее Люксембурга. Дублем в составе трехцветных отметился Оливье Жиру. Еще один гол на свой счет записал Антуан Гризманн.

Франция возглавляет группу А, Болгария – на третьем месте, Голландия – четвертая, Люксембург находится на последней строчке в турнирной таблице.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа A. 5-й тур

Болгария – Голландия – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Делев, 5; 2:0 – Делев, 20.

Люксембург – Франция – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Жиру, 28; 1:1 – Йоахим, 34 (с пенальти); 1:2 – Гризманн, 37 (с пенальти); 1:3 – Жиру, 77.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)