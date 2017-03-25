Гаджиев считает, что Черчесову стоит обратиться к Бердыеву за помощью

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение об игре сборной России, а также заявил, что главному тренеру россиян Станиславу Черчесову есть смысл обратиться за помощью к вице-президенту «Ростова» Курбану Бердыеву.

«Мы можем усилить командную игру и должны ориентироваться, в основном, на нее. Нам необходимо быть хорошо готовыми физически. Я верю в то, что на чемпионате мира у России будет команда, которая сыграет на пределе своих возможностей. Но физическое состояние должно быть очень хорошим и командные взаимодействия тоже. Времени не так много, но пока оно есть.

Когда из одного клуба приглашают несколько футболистов, как сейчас из «Ростова», Черчесову есть смысл просить Курбана Бердыева, чтобы он приехал, и они поработали совместно. Хотя я не знаю, какие у них взаимоотношения. Но в данном случае это был бы нормальный вариант. Думаю, что Бердыев согласился бы помочь нашей национальной команде», – сказал Гаджиев.

Ближайший матч сборная России проведет против Бельгии 28 марта.