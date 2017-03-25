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    Гаджиев считает, что Черчесову стоит обратиться к Бердыеву за помощью

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение об игре сборной России, а также заявил, что главному тренеру россиян Станиславу Черчесову есть смысл обратиться за помощью к вице-президенту «Ростова» Курбану Бердыеву.

    «Мы можем усилить командную игру и должны ориентироваться, в основном, на нее. Нам необходимо быть хорошо готовыми физически. Я верю в то, что на чемпионате мира у России будет команда, которая сыграет на пределе своих возможностей. Но физическое состояние должно быть очень хорошим и командные взаимодействия тоже. Времени не так много, но пока оно есть.

    Когда из одного клуба приглашают несколько футболистов, как сейчас из «Ростова», Черчесову есть смысл просить Курбана Бердыева, чтобы он приехал, и они поработали совместно. Хотя я не знаю, какие у них взаимоотношения. Но в данном случае это был бы нормальный вариант. Думаю, что Бердыев согласился бы помочь нашей национальной команде», – сказал Гаджиев.

    Ближайший матч сборная России проведет против Бельгии 28 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2017 23:45
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 28 марта 2017, 13:13

      Бердыева сразу надо было приглашать, сейчас даже очень попросят он не согласится, тем более в помощники Черчесову

      2
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 26 марта 2017, 21:21

      В такой ситуации надо отбросить свои амбиции- сначала общественное, а потом личное.

      0
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      Рейтинг: +2067

      upiter622 26 марта 2017, 19:26

      Бердыева не поставят во главе сборной,он не из таких которые дают "дань"МУдазвонам!

      -1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 26 марта 2017, 13:28

      Что бы ещё Бердыева крайним сделать , ему не надо соглашаться на эту авантюру ....
      Черчесов не отличался сильным клубным тренером ,на роль тренера сборной ,вообще не тянет. Пускай вместе с мутко уходят со своих постов.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 марта 2017, 10:38

      Этого и не хватает,чтобы народ потом сказал про РФС и Мутко: УРОДЫ! Надеюсь,Курбан Бекиевич не станет с ложечки кормить бездаря Черчесова.

      0
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 26 марта 2017, 10:36

      Бердыева не пригласили и думаю не позовут так как сверху не те люди...!!!

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 марта 2017, 08:29

      Поможет ещё допинг.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 марта 2017, 08:21

      Во-первых, С. Черчесов никогда не обратится к К.Бердыеву за помощью.
      Во-вторых, сам К.Бердыев никогда не согласится быть помощником у С.Черчесова.
      В-третьих, К.Бердыев не согласится возглавить сборную, т.к. проигрыш на ЧМ-2018,
      это крах в тренерской карьере.

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      Рейтинг: +29

      valentin1968 > vladimir-7 27 марта 2017, 03:33

      для кого-то крах, а для кого-то может стать и взлетом

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      Рейтинг: +345

      zadira56 26 марта 2017, 07:34

      Тут уже никто не поможет...

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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 марта 2017, 03:41

      если играть не хотят то и Бердыев не поможет

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