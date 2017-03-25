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  • Гаджиев считает, что Черчесову стоит обратиться к Бердыеву за помощью

Гаджиев считает, что Черчесову стоит обратиться к Бердыеву за помощью

25 марта 2017, 23:45
30

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение об игре сборной России, а также заявил, что главному тренеру россиян Станиславу Черчесову есть смысл обратиться за помощью к вице-президенту «Ростова» Курбану Бердыеву.

«Мы можем усилить командную игру и должны ориентироваться, в основном, на нее. Нам необходимо быть хорошо готовыми физически. Я верю в то, что на чемпионате мира у России будет команда, которая сыграет на пределе своих возможностей. Но физическое состояние должно быть очень хорошим и командные взаимодействия тоже. Времени не так много, но пока оно есть.

Когда из одного клуба приглашают несколько футболистов, как сейчас из «Ростова», Черчесову есть смысл просить Курбана Бердыева, чтобы он приехал, и они поработали совместно. Хотя я не знаю, какие у них взаимоотношения. Но в данном случае это был бы нормальный вариант. Думаю, что Бердыев согласился бы помочь нашей национальной команде», – сказал Гаджиев.

Ближайший матч сборная России проведет против Бельгии 28 марта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Гаджиев Гаджи Бердыев Курбан Черчесов Станислав
Комментарии (30)
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ijgjr
1490475319
Это не реально - Черчесов подавится но не обратится - да и как это будет выглядить - не серьезно все это
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Мары
1490476491
Дело Гаджи говорит.В Ростове Курбан с менее статусными футболистами добился успеха.Как и в Рубине до этого.У Бикеича каждый знает, что делать при том или ином манёвре.Иногда такое ощущение, что если даже ветер меняется, меняется и игра его команды.Настолько от дрессировал всех и каждого.
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Ще Гевара
1490476801
Надо было Бердыева ставить сразу.
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Dellleone
1490477010
Лучше бы сразу Бердыева в сборную не теряли бы время даром...
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Lev Aleks
1490480133
Сделайте просто Бердыева тренером сборной....и всё хули гадать.......вот только ишаков он этих вряд ли научит в футбол играть!
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sergun-kuk
1490480168
Хоть к Господу Богу пусть обратиться - нет у нас сборной и футбола как такового тоже нет! Грустно смотреть.....
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sergun-kuk
1490480891
А на сборную Бердыева хотелось бы поглядеть! Он сейчас - единственный тренер, который прогрессирует в России!
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Nerlinger
1490484184
Бердыева в сборную
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sprint5
1490488886
если играть не хотят то и Бердыев не поможет
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vladimir-7
1490505709
Во-первых, С. Черчесов никогда не обратится к К.Бердыеву за помощью. Во-вторых, сам К.Бердыев никогда не согласится быть помощником у С.Черчесова. В-третьих, К.Бердыев не согласится возглавить сборную, т.к. проигрыш на ЧМ-2018, это крах в тренерской карьере.
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