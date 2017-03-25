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    Отбор на ЧМ-2018. Швейцария с минимальным счетом обыграла Латвию, Андорра и Фарерские острова голов друг другу не забили

    В матчах группы B отборочного турнира на ЧМ-2018 сборная Швейцарии обыграла Латвию. Единственный гол в матче забил Йосип Дрмич. В другой встрече Андорра и Фарерские острова голов друг другу не забили.

    Швейцария занимает первое место в группе B. Фарерские острова на четвертой позиции. Латвия – пятая, Андорра – на последнем месте.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа B. 5-й тур

    Швейцария – Латвия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дрмич, 66.

    Андорра – Фарерские острова – 0:0

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 22:06
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