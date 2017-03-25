Отбор на ЧМ-2018. Швейцария с минимальным счетом обыграла Латвию, Андорра и Фарерские острова голов друг другу не забили

В матчах группы B отборочного турнира на ЧМ-2018 сборная Швейцарии обыграла Латвию. Единственный гол в матче забил Йосип Дрмич. В другой встрече Андорра и Фарерские острова голов друг другу не забили.
Швейцария занимает первое место в группе B. Фарерские острова на четвертой позиции. Латвия – пятая, Андорра – на последнем месте.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа B. 5-й тур
Швейцария – Латвия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Дрмич, 66.
Андорра – Фарерские острова – 0:0
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру