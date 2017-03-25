Отбор на ЧМ-2018. Швейцария с минимальным счетом обыграла Латвию, Андорра и Фарерские острова голов друг другу не забили

В матчах группы B отборочного турнира на ЧМ-2018 сборная Швейцарии обыграла Латвию. Единственный гол в матче забил Йосип Дрмич. В другой встрече Андорра и Фарерские острова голов друг другу не забили.

Швейцария занимает первое место в группе B. Фарерские острова на четвертой позиции. Латвия – пятая, Андорра – на последнем месте.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа B. 5-й тур

Швейцария – Латвия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дрмич, 66.

Андорра – Фарерские острова – 0:0

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)