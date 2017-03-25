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    Мостовой: «Процесс становления идет в каждой сборной, только у нас почему-то идут провальные игры»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча против Кот-д'Ивуара (0:2), а также заявил, что тактика россиян очень похожа на тактику «Ростова».

    «Знаете, вчерашняя тактика нашей сборной чем-то напоминает ту, что использует «Ростов». Мы уже несколько месяцев слышим, что у нас идет какое-то становление команды, поиск чего-то. Этот процесс идет в каждой сборной, но у других стран этот поиск дает результаты и команды выигрывают, а у нас почему-то идут провальные игры. Нужно ставить этот вопрос ребром. Когда-то это должно закончиться», – сказал Мостовой.

    Ближайший контрольный матч сборная России проведет в Сочи 28 марта против сборной Бельгии. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

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    25.03.2017 19:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 марта 2017, 10:44

      А в 90-х и начале 2000-х сборная играла великолепно и выходила постоянно в 1/2 больших турниров, да Александр??

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Nesterenko 26 марта 2017, 21:03

      он вообще играл в команде Пепси и свалил с ЧМ =))

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 25 марта 2017, 23:45

      одни слова, у нас игроки не того уровня и тренер не того калибра..........

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 марта 2017, 22:25

      Странный какой Мост - специалистом себя считает. Не видно разве, что таких ребят как эти хулиганы из Африки у нас нет и не предвидится. "а у нас почему-то идут провальные игры" - вот поэтому. А "ставить этот вопрос ребром" - вообще непонятно, что имеет в виду этот вроде бы футболист в прошлом. Из комсомола поисключать на хуй?

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      Рейтинг: +68

      Ортапед 25 марта 2017, 21:57

      Наверное нужно уже признать,что уровень наших игроков очень низок.Коты переиграли нас на раслабоне,с явным весельем.При этом было видно что наши выложились пополной.,а результат??????Ноль.Неужели всё таки натурализация?"В пиониста не стрелять,играет как может"??

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      Рейтинг: +4934

      polt 25 марта 2017, 21:19

      Какое, к собакам, становление в нашей сборной... Чем дальше, тем хуже. Хотя хуже уже уровень Мадагаскара, даже не Лихтенштейна.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > polt 26 марта 2017, 21:04

      Скоро с Самалийскими пиратами будем на равных

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 марта 2017, 20:14

      При чём здесь Ростов?От Ростова тут только игроки были.Скорее всего опять выдрано из контекста.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 25 марта 2017, 20:14

      Акинфеев, Пеле, Бэйл и другие звёздные дебютанты в истории своих сборных
      https://bombardir.ru/posts/2903-Akinfeev-Pele-Beyl-i-drugie-zvzdnye-debyutanty-v-istorii-svoih-sbornyh

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 марта 2017, 20:08

      согласен. только тактика тут была не ростова, а слуцкогго на евро.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 20:08

      Мы все разрушим до основанья, а затем...

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > пряник929 26 марта 2017, 21:05

      посчитаем бабло и свалим за бугор

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 марта 2017, 19:51

      К сожалению Царь и на этот раз высказался правильно.

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