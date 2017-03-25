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  • Мостовой: «Процесс становления идет в каждой сборной, только у нас почему-то идут провальные игры»

Мостовой: «Процесс становления идет в каждой сборной, только у нас почему-то идут провальные игры»

25 марта 2017, 19:42
13

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча против Кот-д'Ивуара (0:2), а также заявил, что тактика россиян очень похожа на тактику «Ростова».

«Знаете, вчерашняя тактика нашей сборной чем-то напоминает ту, что использует «Ростов». Мы уже несколько месяцев слышим, что у нас идет какое-то становление команды, поиск чего-то. Этот процесс идет в каждой сборной, но у других стран этот поиск дает результаты и команды выигрывают, а у нас почему-то идут провальные игры. Нужно ставить этот вопрос ребром. Когда-то это должно закончиться», – сказал Мостовой.

Ближайший контрольный матч сборная России проведет в Сочи 28 марта против сборной Бельгии. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Источник: Спорт FM
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Бельгия Мостовой Александр
Комментарии (13)
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Dominator777
1490460716
К сожалению Царь и на этот раз высказался правильно.
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пряник929
1490461682
Мы все разрушим до основанья, а затем...
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Chesn0k
1490461684
согласен. только тактика тут была не ростова, а слуцкогго на евро.
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marslond
1490462088
Акинфеев, Пеле, Бэйл и другие звёздные дебютанты в истории своих сборных https://bombardir.ru/posts/2903-Akinfeev-Pele-Beyl-i-drugie-zvzdnye-debyutanty-v-istorii-svoih-sbornyh
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Gullit 76
1490462098
При чём здесь Ростов?От Ростова тут только игроки были.Скорее всего опять выдрано из контекста.
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polt
1490465947
Какое, к собакам, становление в нашей сборной... Чем дальше, тем хуже. Хотя хуже уже уровень Мадагаскара, даже не Лихтенштейна.
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Ортапед
1490468259
Наверное нужно уже признать,что уровень наших игроков очень низок.Коты переиграли нас на раслабоне,с явным весельем.При этом было видно что наши выложились пополной.,а результат??????Ноль.Неужели всё таки натурализация?"В пиониста не стрелять,играет как может"??
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Бриг
1490469940
Странный какой Мост - специалистом себя считает. Не видно разве, что таких ребят как эти хулиганы из Африки у нас нет и не предвидится. "а у нас почему-то идут провальные игры" - вот поэтому. А "ставить этот вопрос ребром" - вообще непонятно, что имеет в виду этот вроде бы футболист в прошлом. Из комсомола поисключать на хуй?
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MURAD F. A.
1490474749
одни слова, у нас игроки не того уровня и тренер не того калибра..........
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Nesterenko
1490514274
А в 90-х и начале 2000-х сборная играла великолепно и выходила постоянно в 1/2 больших турниров, да Александр??
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