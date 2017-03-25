Мостовой: «Процесс становления идет в каждой сборной, только у нас почему-то идут провальные игры»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча против Кот-д'Ивуара (0:2), а также заявил, что тактика россиян очень похожа на тактику «Ростова».

«Знаете, вчерашняя тактика нашей сборной чем-то напоминает ту, что использует «Ростов». Мы уже несколько месяцев слышим, что у нас идет какое-то становление команды, поиск чего-то. Этот процесс идет в каждой сборной, но у других стран этот поиск дает результаты и команды выигрывают, а у нас почему-то идут провальные игры. Нужно ставить этот вопрос ребром. Когда-то это должно закончиться», – сказал Мостовой.

Ближайший контрольный матч сборная России проведет в Сочи 28 марта против сборной Бельгии. Начало матча в 19:00 по московскому времени.