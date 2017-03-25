Орлов считает, что сборную России может спасти Игорь Денисов

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России проиграла Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. По словам эксперта, в национальной команде нужны голодные до игры футболисты, как полузащитник Игорь Денисов.

Отметим, что данное поражение стало для национальной команды первым за всю историю от представителя Африки.

28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Впору кричать «караул»?

– Ну а что мы можем сделать? Разве что поменять только двух-трех игроков? Конечно, у меня возник вопрос: почему не играл Васин. Но это все частности. Проблема не в этом.

– А в чем?

– Огромные пробелы в футбольной школе. Ну кто же обучал этих футболистов? Откуда такая трусость?! Они все время пасуют только поперек или назад. Боятся ошибиться… Ребята, рискуйте! Ведь во дворах всегда хулиганы задавали тон футболу. И в сборной должны быть дерзкие парни. Вспомните, как африканец забил нам второй гол. Пошел на всех, обвел и забил. Рискнул и оказался королем. А у нас даже никто не пытался! Я уж промолчу про техническое оснащение. Вот и понимаешь, почему мы на таком месте в рейтинге.

Нужно создать команду голодных людей! Голодных до игры. Задача Черчесова – подобрать таких футболистов, которые будут кусаться, бодаться, цепляться, царапаться.

– Например?

– Эту сборную могут еще спасти такие люди, как Игорь Денисов.

– Его не позовут…

– Это мы уже говорим о принципах. А так я смотрю на Самедова. Он уже поплыл. Перешел в «Спартак», к нему Кутепов обращается по имени и отчеству. Все так интеллигентно... Это, конечно, хорошо. Но мы чего хотим – хорошую атмосферу или хороший футбол?! Все должно быть подчинено победе. Друг друга люди должны разрывать за ошибки. Почему кричит Акинфеев? Да он правильно делает! Игорь понимает, что так играть нельзя!