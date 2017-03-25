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    Орлов считает, что сборную России может спасти Игорь Денисов

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России проиграла Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. По словам эксперта, в национальной команде нужны голодные до игры футболисты, как полузащитник Игорь Денисов.

    Отметим, что данное поражение стало для национальной команды первым за всю историю от представителя Африки.

    28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Впору кричать «караул»?

    – Ну а что мы можем сделать? Разве что поменять только двух-трех игроков? Конечно, у меня возник вопрос: почему не играл Васин. Но это все частности. Проблема не в этом.

    – А в чем?

    – Огромные пробелы в футбольной школе. Ну кто же обучал этих футболистов? Откуда такая трусость?! Они все время пасуют только поперек или назад. Боятся ошибиться… Ребята, рискуйте! Ведь во дворах всегда хулиганы задавали тон футболу. И в сборной должны быть дерзкие парни. Вспомните, как африканец забил нам второй гол. Пошел на всех, обвел и забил. Рискнул и оказался королем. А у нас даже никто не пытался! Я уж промолчу про техническое оснащение. Вот и понимаешь, почему мы на таком месте в рейтинге.

    Нужно создать команду голодных людей! Голодных до игры. Задача Черчесова – подобрать таких футболистов, которые будут кусаться, бодаться, цепляться, царапаться.

    – Например?

    – Эту сборную могут еще спасти такие люди, как Игорь Денисов.

    – Его не позовут…

    – Это мы уже говорим о принципах. А так я смотрю на Самедова. Он уже поплыл. Перешел в «Спартак», к нему Кутепов обращается по имени и отчеству. Все так интеллигентно... Это, конечно, хорошо. Но мы чего хотим – хорошую атмосферу или хороший футбол?! Все должно быть подчинено победе. Друг друга люди должны разрывать за ошибки. Почему кричит Акинфеев? Да он правильно делает! Игорь понимает, что так играть нельзя!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2017 01:18
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 марта 2017, 17:11

      Да, видимо пришло время Алтанхуяга...

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 марта 2017, 14:34

      У черчесова личные амбиций выше крыши а это беда и еще не надо идти на поводу СМИ - когда все проиграешь то же СМИ тебя с ног до глоловы окатит

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 25 марта 2017, 09:31

      жду криков болельщиков на стадионе , после поражение от Бельгии (Черчесов уйди)

      3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 марта 2017, 08:51

      Сборную России, спасут растрелы, трудовые лагеря, лишение баснословных зарплат. Расстрел всего РФС во главе с Мудко и призидентом. Вот что спасет сборную.

      3
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 25 марта 2017, 08:43

      Да че уж там Денисов,весь зенит поможет!!! Тем более в нынешнем состоянии....

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 марта 2017, 08:34

      Надо собирать подписи по роспуску РФС.
      Любители играют намного лучше и бесплатно.

      1
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 25 марта 2017, 08:34

      Просто уверен, что у этих ребят будет большое желание показать себя на мировой арене...и ЗП таких пока нет....так дай Бог они ещё и в топ клубах окажутся...)) а то что сейчас......без комментариев

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 25 марта 2017, 08:32

      если на то пошло, то лучше уж собрать в сборную лучших игроков 18-22 года) и пусть сыгрываются...какая разница каким составом проигрывать...зато мб ЧМ 2030 выйграют))))

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 25 марта 2017, 08:16

      Денисов это хорошо. Но еще лучше - в ворота поставить другого вратаря.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 08:01

      Что за бред? Это новый миссия? Этот сброд спасет только разъезд по домам, гоу хом , футболяки. Нам такой футбол не нужен.

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