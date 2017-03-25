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  • Орлов считает, что сборную России может спасти Игорь Денисов

Орлов считает, что сборную России может спасти Игорь Денисов

25 марта 2017, 01:18
37

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России проиграла Кот-д'Ивуару со счетом 0:2. По словам эксперта, в национальной команде нужны голодные до игры футболисты, как полузащитник Игорь Денисов.

Отметим, что данное поражение стало для национальной команды первым за всю историю от представителя Африки.

28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Впору кричать «караул»?

– Ну а что мы можем сделать? Разве что поменять только двух-трех игроков? Конечно, у меня возник вопрос: почему не играл Васин. Но это все частности. Проблема не в этом.

– А в чем?

– Огромные пробелы в футбольной школе. Ну кто же обучал этих футболистов? Откуда такая трусость?! Они все время пасуют только поперек или назад. Боятся ошибиться… Ребята, рискуйте! Ведь во дворах всегда хулиганы задавали тон футболу. И в сборной должны быть дерзкие парни. Вспомните, как африканец забил нам второй гол. Пошел на всех, обвел и забил. Рискнул и оказался королем. А у нас даже никто не пытался! Я уж промолчу про техническое оснащение. Вот и понимаешь, почему мы на таком месте в рейтинге.

Нужно создать команду голодных людей! Голодных до игры. Задача Черчесова – подобрать таких футболистов, которые будут кусаться, бодаться, цепляться, царапаться.

– Например?

– Эту сборную могут еще спасти такие люди, как Игорь Денисов.

– Его не позовут…

– Это мы уже говорим о принципах. А так я смотрю на Самедова. Он уже поплыл. Перешел в «Спартак», к нему Кутепов обращается по имени и отчеству. Все так интеллигентно... Это, конечно, хорошо. Но мы чего хотим – хорошую атмосферу или хороший футбол?! Все должно быть подчинено победе. Друг друга люди должны разрывать за ошибки. Почему кричит Акинфеев? Да он правильно делает! Игорь понимает, что так играть нельзя!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Денисов Игорь Орлов Геннадий
Комментарии (37)
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Zeff
1490394785
Денисов лучший опорник, злой. Это не придурок Глушаков.
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sergun-kuk
1490395527
Эту сборную - уже ничего не спасет!!! Очень грустно....
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elizaveta-285
1490398682
Зарплату надо платить в зависимости от результата - и в клубах и в сборной. Всех на минималку - 9000рублей!!!!
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mutabor0992
1490403371
Игарек кричит потому что ему больно...Его унижают как последнего петуха...хотя он и так петух!Ну не его это влатарское дело.А так сколько у нас советчиков???Все все знают.А что господин орлоФФ слабо сказать,что у нас в сборной одни петухи?Что бабло получать могут,а играть западло.
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Мары
1490404948
Я не знаю кто там у него поплыл, но сборной нужен не Денисов, а Дзагоев с Глушаковым.Тогда мысли в атаке прибавится в разы .Единствно в чём прав Орлов, что взад и поперёк играть нельзя.Тут подпишусь под каждым словом.
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Nerlinger
1490415653
Бердыева в сборную!!!
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spartach n1
1490416858
Кто у этого маразматика ещё мнение спрашивает ?)
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serppion
1490417108
Бывает, попадут люди на глаза, и никак, и никуда от них ни избавишься. Как Петросян в юморе, как Губерниев и Орлов в комментаторах, как Черчесов в тренерах. Надоели всем, осточертели. А, они непотопляемые. Уверен, Бельгию не одолеем. Но, Мутко и Черчесов опять с оптимизмом расскажут о кропотливой работе и очевидном прогрессе... И, продолжат руководить сборной... Какая-то безнадега берет.
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sobaka120982
1490420609
Да че уж там Денисов,весь зенит поможет!!! Тем более в нынешнем состоянии....
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Болельщик Реал Мадрида
1490421065
Сборную России, спасут растрелы, трудовые лагеря, лишение баснословных зарплат. Расстрел всего РФС во главе с Мудко и призидентом. Вот что спасет сборную.
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