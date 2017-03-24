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    Газзаев назвал поражение сборной России от Кот-д'Ивуара форменным безобразием

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил негодование от поражения национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). По словам специалиста, эту неудачу можно назвать форменным безобразием.

    – Могу охарактеризовать это двумя словами. Форменное безобразие.

    – Символично, что уступили команде, которая вышла на поле без фамилий на майках, а тренер соперника вообще не приехал?

    – Ну что тут сказать… Мне даже неудобно про это говорить. Хаять даже не хочется. Все и так понятно. Я тут слышал высказывания некоторых наших сборников. Они говорят, что незаменимых игроков нет. А, оказывается, без тех же Березуцких и Игнашевича очень сложно сдюжить с такой второразрядной сборной, как Кот-д'Ивуар...

    – То есть вновь укрепились во мнении, что Березуцкого нужно обязательно вернуть в сборную?

    – Во все времена в спорте все определяют личности. Замены Березуцким и Игнашевичу просто нет! Это надо четко понимать. Ну, если мы проигрываем команде, которая собралась только в аэропорту Краснодара. Приехала, победила и теперь еще уезжают непонятно куда – в разные регионы Африки.

    28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2017 22:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 25 марта 2017, 11:25

      Повеселил

      -1
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      Рейтинг: +46

      electroguide 25 марта 2017, 07:04

      А Газзаев прям падает в моих глазах, при нем сборная с Игнашевичем и Березуцкими проигрывала и Албании и Грузии, а теперь он вот такой эксперт придумал словосочетание "форменное безобразие". Сборной возможно нужен Березуцкий, но в качестве наставника молодым.... а вот такая игра сборной это итог работы РФС и Мутко в частности, нам обещали молодежь с 2008 года и буквально все кричат нам некем заменить того же Игнашевича, Березуцких, Аршавина, но это ведь вопрос не к главному тренеру должен быть!!!! А писать о том что из Ростова за 1,5 года сделали топ команду глупо, ну к примеру Полоз ростовский играл и что он показал... В Ростове есть ряд добротных игроков, которые и пришли вместе с Бердыевым, в сборной так нельзя, нужен паспорт РФ!!!!

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > electroguide 25 марта 2017, 10:54

      из тех ситуаций, что были вчера, Полоз с Бухаровым в Ростове бы банки 2-3 забили. Что с ними происходит в сборной, я даже не знаю.

      0
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 25 марта 2017, 00:00

      Лол

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 24 марта 2017, 23:39

      Правильно сказал

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2017, 23:27

      рыба гниет с головы надо срочно весь РФС и РФПЛ разгонять и тогда лет через 5-8 может что то изменится

      5
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      Рейтинг: +1137

      MDAR > Garrincha58 25 марта 2017, 00:01

      Ты прав братан.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2017, 23:26

      и Березуцкого и Онопко и Юрана с Карпиным может тогда выиграем ЧМ среди легенд

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 марта 2017, 23:18

      При Газзаеве еще хуже было. Его уровень характеризуют слова о том, что эта сборная "второразраядная". Это каким надо быть специалистом?

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 24 марта 2017, 23:14

      Уважаемый В.Г. хочу напомнить, что эта команда которя собралась в аэропорту, треть из них играет в АПЛ....????? Мое мнение, выбираем не того тренера. При хорошем тренере даже Ростов вылетающий из РФПЛ играет в ЛЧ. Вывод.... Я болел ФК Спартак.

      2
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 24 марта 2017, 23:12

      1-3 от Албании и 0-1 от Грузии в 2003 не при тебе ли было, Валера?

      1
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      Рейтинг: +75

      dedruz 24 марта 2017, 23:02

      усач дело говорит..

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