Газзаев назвал поражение сборной России от Кот-д'Ивуара форменным безобразием

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил негодование от поражения национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). По словам специалиста, эту неудачу можно назвать форменным безобразием.

– Могу охарактеризовать это двумя словами. Форменное безобразие.

– Символично, что уступили команде, которая вышла на поле без фамилий на майках, а тренер соперника вообще не приехал?

– Ну что тут сказать… Мне даже неудобно про это говорить. Хаять даже не хочется. Все и так понятно. Я тут слышал высказывания некоторых наших сборников. Они говорят, что незаменимых игроков нет. А, оказывается, без тех же Березуцких и Игнашевича очень сложно сдюжить с такой второразрядной сборной, как Кот-д'Ивуар...

– То есть вновь укрепились во мнении, что Березуцкого нужно обязательно вернуть в сборную?

– Во все времена в спорте все определяют личности. Замены Березуцким и Игнашевичу просто нет! Это надо четко понимать. Ну, если мы проигрываем команде, которая собралась только в аэропорту Краснодара. Приехала, победила и теперь еще уезжают непонятно куда – в разные регионы Африки.

28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.