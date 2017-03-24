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  • Газзаев назвал поражение сборной России от Кот-д'Ивуара форменным безобразием

Газзаев назвал поражение сборной России от Кот-д'Ивуара форменным безобразием

24 марта 2017, 22:46
17

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил негодование от поражения национальной команды в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). По словам специалиста, эту неудачу можно назвать форменным безобразием.

– Могу охарактеризовать это двумя словами. Форменное безобразие.

– Символично, что уступили команде, которая вышла на поле без фамилий на майках, а тренер соперника вообще не приехал?

– Ну что тут сказать… Мне даже неудобно про это говорить. Хаять даже не хочется. Все и так понятно. Я тут слышал высказывания некоторых наших сборников. Они говорят, что незаменимых игроков нет. А, оказывается, без тех же Березуцких и Игнашевича очень сложно сдюжить с такой второразрядной сборной, как Кот-д'Ивуар...

– То есть вновь укрепились во мнении, что Березуцкого нужно обязательно вернуть в сборную?

– Во все времена в спорте все определяют личности. Замены Березуцким и Игнашевичу просто нет! Это надо четко понимать. Ну, если мы проигрываем команде, которая собралась только в аэропорту Краснодара. Приехала, победила и теперь еще уезжают непонятно куда – в разные регионы Африки.

28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар Газзаев Валерий
Комментарии (17)
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пряник929
1490385158
Я думаю эту сборную и теперешний Тамбов фнл надрал бы... или Балтика... отчет можно увидеть, по какому принципу сборную собрали???
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Antoshka2015
1490385366
Кутепова выгнать из сборной
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dedruz
1490385775
усач дело говорит..
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Футболозавр Рекс
1490386322
1-3 от Албании и 0-1 от Грузии в 2003 не при тебе ли было, Валера?
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MDAR
1490386460
Уважаемый В.Г. хочу напомнить, что эта команда которя собралась в аэропорту, треть из них играет в АПЛ....????? Мое мнение, выбираем не того тренера. При хорошем тренере даже Ростов вылетающий из РФПЛ играет в ЛЧ. Вывод.... Я болел ФК Спартак.
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VVM1964
1490386696
" форменное безобразие " - ЭТО ОЧЕНЬ МЯГКО СКАЗАНО .
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Garrincha58
1490387274
рыба гниет с головы надо срочно весь РФС и РФПЛ разгонять и тогда лет через 5-8 может что то изменится
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сергей николаевич
1490387953
Правильно сказал
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electroguide
1490414675
А Газзаев прям падает в моих глазах, при нем сборная с Игнашевичем и Березуцкими проигрывала и Албании и Грузии, а теперь он вот такой эксперт придумал словосочетание "форменное безобразие". Сборной возможно нужен Березуцкий, но в качестве наставника молодым.... а вот такая игра сборной это итог работы РФС и Мутко в частности, нам обещали молодежь с 2008 года и буквально все кричат нам некем заменить того же Игнашевича, Березуцких, Аршавина, но это ведь вопрос не к главному тренеру должен быть!!!! А писать о том что из Ростова за 1,5 года сделали топ команду глупо, ну к примеру Полоз ростовский играл и что он показал... В Ростове есть ряд добротных игроков, которые и пришли вместе с Бердыевым, в сборной так нельзя, нужен паспорт РФ!!!!
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STALKER27
1490430335
Повеселил
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