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    Акинфеев: «Болельщики ждут от сборной России праздника. Будем задумываться над своей игрой»

    Голкипер и капитан сборной России Игорь Акинфеев после поражения в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что его партнеры задумаются над своей игрой, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков. Отметим, что футболисты национальной команды были освистаны собственными фанатами.

    «Отражает ли счет игру? Счет всегда отражает. Кто забивает, тот и выигрывает. Не получилось сразу все. Были моменты, но не реализовали. Разбора игры еще не было, он впереди.

    Краснодарские фанаты болели за нас, переживали. Обидно, что оба матча тут проиграли. Будем задумываться над своей игрой. Мы понимаем, что болельщики ждут от нас праздника», – сказал Акинфеев.

    Напомним, что следующий матч сборная России проведет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2017 22:29
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 25 марта 2017, 07:48

      Человек рекорд решил задуматься ))

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 25 марта 2017, 02:09

      ты задумывайся, только не в воротах!

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 25 марта 2017, 00:19

      А раньше что, не задумывались?! Так хорошо играли? Или думали, что в очередной раз подкупят соперника? Хватит базарить, Акинфеев - нынешняя "легенда".

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 марта 2017, 00:12

      Кутепов и Семенов игроки для ФНЛ, а не для сборной. Защитники нужны... Фернадеса нужно было попробовать. Нет креативного центрального полузащитника и мало очень мало движения впереди.

      2
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      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > KARAT777 25 марта 2017, 00:19

      Согласен на 100% особенно про кутепова и Фернандеса

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 марта 2017, 00:11

      Такой футбол нам не нужен... Зачем вообще нашим игрокам выходить на поле - отбывать наказание под названием "сборная" ? Надоело, плять! Чемпионат Мира уже в кармане - хозяева автоматом прошли в финал ?Расслабон....А если НЭ ТАК? Как бы не обосрались сходу, как обычно, на радость, сука, супостатам! Команда -дерьмо. Каждый игрок хорош - но " квартет не сыгран". С горечью, и с уважением к любителям футбола - удачи!....

      2
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 24 марта 2017, 23:59

      Лол

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2017, 23:47

      никто уже ничего от вас не ждет

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 24 марта 2017, 23:44

      Пока было движение - была игра, потом всё пошло как обычно...

      2
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Tostao 26 марта 2017, 01:17

      Володя,а ты с соккера совсем ушёл ?

      -1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 марта 2017, 23:36

      Не ругайте "пианиста"-он играет так как может!А вы чего ожидали?Голевой феерии?Самоотдачи на каждом клочке поля?ФУЙ!!!Всё это фигня дорогие товарищи!Давно пора понять что от ЭТОЙ сборной нехрен ждать чего-то хорошего.Да и если признаться честно,то из полусотни россиян что играют в нашем чемпе ,очень трудно набрать что-то стоящее.Уровень,мягко сказать ниже плинтуса.Остаётся с ностальгией вспоминать как при Гусе зажигала зенитовская молодёжь в купе с армейской защитой...Таперича таких не делают!!!Так чё имейте то что есть!!!К сожалению......

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Krossmen73 25 марта 2017, 00:16

      Тогда не было столько шарового бабла, шямпянскаго, дорогих железяк на колёсах с булядями, и программы господдержки во СЛАВУ РОССИИ !!....! Россия, футбольная страна, проснись!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Par Mezan 25 марта 2017, 05:26

      Согласен.В том то и дело что пока пацаны были "голодные",они ещё как-то пытались играть.По крайней мере за клубы.А когда у тебя есть "вкусный"контракт в кармане,то нафига нужно корячиться на поле,.Да ещё за какую=то сборную.....

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Krossmen73 27 марта 2017, 00:20

      Перечитал и добавил лично +++. С ув.

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      Рейтинг: +520

      Boozman 24 марта 2017, 22:52

      Тут не задумываться и даже не думать надо, а работать надо

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