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  • Акинфеев: «Болельщики ждут от сборной России праздника. Будем задумываться над своей игрой»

Акинфеев: «Болельщики ждут от сборной России праздника. Будем задумываться над своей игрой»

24 марта 2017, 22:29
28

Голкипер и капитан сборной России Игорь Акинфеев после поражения в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что его партнеры задумаются над своей игрой, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков. Отметим, что футболисты национальной команды были освистаны собственными фанатами.

«Отражает ли счет игру? Счет всегда отражает. Кто забивает, тот и выигрывает. Не получилось сразу все. Были моменты, но не реализовали. Разбора игры еще не было, он впереди.

Краснодарские фанаты болели за нас, переживали. Обидно, что оба матча тут проиграли. Будем задумываться над своей игрой. Мы понимаем, что болельщики ждут от нас праздника», – сказал Акинфеев.

Напомним, что следующий матч сборная России проведет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар Акинфеев Игорь
Комментарии (28)
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kvm
1490383822
рукожоп
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кошмарик
1490383907
походу конифею надо задуматься о карьере.. может пора закончить?
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la verdad
1490383908
Опять дешевые отмазы от "легенд российского футбола"... Будем задумываться... Давненько вы пи...ды не получали, гниды.
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mialkov
1490384318
Надо не "задумываться над своей игрой", а ИГРАТЬ в футбол.
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alp
1490384419
думать нечем.... когда думаешь жопой получаешь 2-0 от котдивуара
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Asbjorn
1490384775
Какой год задумываетесь?
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ilichkadr
1490384929
Задумываться над своей игрой можно до пенсии, но на размер зарплаты и будущей пенсии это никак не влияет...........
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polt
1490384948
И Игорь фуйню несет. А играть-то когда будете? Дно полное...Вся наша сборная... И перспектив НИКАКИХ.
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19asmodey54
1490396998
ты задумывайся, только не в воротах!
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spartach n1
1490417289
Человек рекорд решил задуматься ))
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