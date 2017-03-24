Акинфеев: «Болельщики ждут от сборной России праздника. Будем задумываться над своей игрой»

Голкипер и капитан сборной России Игорь Акинфеев после поражения в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что его партнеры задумаются над своей игрой, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков. Отметим, что футболисты национальной команды были освистаны собственными фанатами.

«Отражает ли счет игру? Счет всегда отражает. Кто забивает, тот и выигрывает. Не получилось сразу все. Были моменты, но не реализовали. Разбора игры еще не было, он впереди.

Краснодарские фанаты болели за нас, переживали. Обидно, что оба матча тут проиграли. Будем задумываться над своей игрой. Мы понимаем, что болельщики ждут от нас праздника», – сказал Акинфеев.

Напомним, что следующий матч сборная России проведет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.