Мутко: «Результат матча с Кот-д'Ивуаром не может устраивать, у сборной России пока не виден рисунок игры»

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России потерпела поражение от Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. По словам функционера, подопечные Станислава Черчесова не имеют конкретного рисунка игры.

«По эмоциям всегда сложно делать выводы. В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг. Что касается нашей игры, сложно однозначно говорить – результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим. Но в принципе ребята стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк – в этом направлении нужно работать.

Мы проиграли, но проиграли серьезной команде, а теперь надо пообщаться, нужно дать осмыслить все тренеру. Мы стараемся, чтобы были хорошие спарринги, хороший стадион, прекрасные болельщики, в принципе для команды делается все возможное. Важно двигаться вперед, есть тренеры, есть эксперты – надо думать», – сказал Мутко.

28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.