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    Мутко: «Результат матча с Кот-д'Ивуаром не может устраивать, у сборной России пока не виден рисунок игры»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России потерпела поражение от Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. По словам функционера, подопечные Станислава Черчесова не имеют конкретного рисунка игры.

    «По эмоциям всегда сложно делать выводы. В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг. Что касается нашей игры, сложно однозначно говорить – результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим. Но в принципе ребята стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк – в этом направлении нужно работать.

    Мы проиграли, но проиграли серьезной команде, а теперь надо пообщаться, нужно дать осмыслить все тренеру. Мы стараемся, чтобы были хорошие спарринги, хороший стадион, прекрасные болельщики, в принципе для команды делается все возможное. Важно двигаться вперед, есть тренеры, есть эксперты – надо думать», – сказал Мутко.

    28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2017 22:23
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 марта 2017, 17:48

      Президент РФ, проснись и выгони президента РФС, поставь специалиста,
      способного решать проблемы в нашем футболе. Дальше так жить нельзя.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 25 марта 2017, 00:46

      не понимаю кто его поставил управлять ещё и футболом, я уверен он в балете больше разбирается чем в футболе, за такое развитие футбола в той же последней сборной в рейтинге уволили, наша сборная скоро туда и скатиться, развития футбола нет, пока этот клоун у руля футбола нашего, можно просто привыкнуть к поражениям как уже я к этому приучен, что уровень наших деревьев ниже уровня страны какой-нибудь с населением 11 человек, пускай хотя бы не надевают майки с нашим флагом и гербом, пускай себя позорят дерьмо ска

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 марта 2017, 00:04

      Есть тренеры , эксперты. .....
      Да ты сам ......... этот ЁБАН......Й лимит навязал
      Теперь отпёз. ...ся

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 24 марта 2017, 23:52

      Я смотрела игру. Поле покрыто матами и непониманием друг друга игроков Спартака и Ростова. Спасибо Акинфееву, что всего лишь 2. Удачи, Черчесов, удачи, сборная!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 марта 2017, 23:39

      У меня такой вопрос, почему мы сами себе усложняем жизнь???? Есть Бердыев, он лучший тренер который сейчас работает в России. Вопрос, что не понятно??? по- моему ответ очевиден кто должен быть главным тренером сборной!

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 24 марта 2017, 23:30

      При выборе тренера сборной России я желал Курбана Бекиевича Бердыева,но Мутко и вся братия РФС никак не могут понять,что когда к ним обратился великий тренер,как кандидат, который может делать результат из средненьких футболистов,а теперь что мудаки скажете, кто был прав?!

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 марта 2017, 23:24

      Для всех игра сборной прямо открытие. Ждали чуда? Рисунок, кстати есть. Только рисуют инвалиды.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2017, 23:17

      господин Мутко надо срочно летом ужесточить лимит и тогда может быть будет шанс выиграть ЧМ,а пока не следует выбирать в соперники такие сильные сборные нам по силам сыграть с Молдовой или Казахстаном

      -1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 марта 2017, 22:46

      Мудько,твои буратинки любят тропические страны...
      ну ты ,это,вот пробей и себе для России теплое место в зоне Океании,
      и будет вам щастье тропики,шампунь,девки и соперники подходящие Тонга,Фиджи,Тимор и прочие Чунги Чанги...Пипец ,а не жисть!

      2
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 24 марта 2017, 22:41

      НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ - чума охватившая всю Россию.

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      Рейтинг: +11234

      alp > Бестолковый 24 марта 2017, 22:45

      ник и ава не соответствуют точности поста

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > alp 24 марта 2017, 22:47

      А по моему я в тренде ))))

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      Рейтинг: +11234

      alp > Бестолковый 25 марта 2017, 07:43

      и я об этом ))))

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