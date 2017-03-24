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  • Мутко: «Результат матча с Кот-д'Ивуаром не может устраивать, у сборной России пока не виден рисунок игры»

Мутко: «Результат матча с Кот-д'Ивуаром не может устраивать, у сборной России пока не виден рисунок игры»

24 марта 2017, 22:23
25

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России потерпела поражение от Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. По словам функционера, подопечные Станислава Черчесова не имеют конкретного рисунка игры.

«По эмоциям всегда сложно делать выводы. В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг. Что касается нашей игры, сложно однозначно говорить – результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим. Но в принципе ребята стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк – в этом направлении нужно работать.

Мы проиграли, но проиграли серьезной команде, а теперь надо пообщаться, нужно дать осмыслить все тренеру. Мы стараемся, чтобы были хорошие спарринги, хороший стадион, прекрасные болельщики, в принципе для команды делается все возможное. Важно двигаться вперед, есть тренеры, есть эксперты – надо думать», – сказал Мутко.

28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар
Комментарии (25)
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bombardir70
1490383727
Почему не виден? Контроль мяча на своей половине поля без продвижения вперед.
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LIWER RW
1490384180
Пока спортом в стране рулят мудки, мы так и будем выгдядеть как му.аки.
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пряник929
1490384418
Друг, ты инопланетянин? Тут сборной не видно, один сброд...всех вас на МРОТ, вот тогда и зрение и мысли будут...
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alp
1490384491
когда ж он уйдет в отставку... сука все просрал и до сих пор на плаву... как так??
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Бестолковый
1490384508
НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ - чума охватившая всю Россию.
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alex1951
1490384763
Мудько,твои буратинки любят тропические страны... ну ты ,это,вот пробей и себе для России теплое место в зоне Океании, и будет вам щастье тропики,шампунь,девки и соперники подходящие Тонга,Фиджи,Тимор и прочие Чунги Чанги...Пипец ,а не жисть!
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meiram
1490387440
При выборе тренера сборной России я желал Курбана Бекиевича Бердыева,но Мутко и вся братия РФС никак не могут понять,что когда к ним обратился великий тренер,как кандидат, который может делать результат из средненьких футболистов,а теперь что мудаки скажете, кто был прав?!
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Павел Буре
1490387949
У меня такой вопрос, почему мы сами себе усложняем жизнь???? Есть Бердыев, он лучший тренер который сейчас работает в России. Вопрос, что не понятно??? по- моему ответ очевиден кто должен быть главным тренером сборной!
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STAFOR13
1490391978
не понимаю кто его поставил управлять ещё и футболом, я уверен он в балете больше разбирается чем в футболе, за такое развитие футбола в той же последней сборной в рейтинге уволили, наша сборная скоро туда и скатиться, развития футбола нет, пока этот клоун у руля футбола нашего, можно просто привыкнуть к поражениям как уже я к этому приучен, что уровень наших деревьев ниже уровня страны какой-нибудь с населением 11 человек, пускай хотя бы не надевают майки с нашим флагом и гербом, пускай себя позорят дерьмо ска
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vladimir-7
1490453327
Президент РФ, проснись и выгони президента РФС, поставь специалиста, способного решать проблемы в нашем футболе. Дальше так жить нельзя.
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