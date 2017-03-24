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  • Товарищеский матч. Сборная России потерпела поражение от Кот-д'Ивуара

Товарищеский матч. Сборная России потерпела поражение от Кот-д'Ивуара

24 марта 2017, 20:52
31

В товарищеском матче в Краснодаре сборная России потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара – 0:2. Голами в составе ивуарийцев отметились Джонатан Коджиа и Вилфрид Заха.

Отметим, что данный матч стал для подопечных Станислава Черчесова первым в 2017 году. 28 марта сборная России проведет еще одну товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

Товарищеский матч

Россия – Кот-д'Ивуар – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Коджиа, 30; 0:2 – Заха, 70.

Россия: Акинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Д. Комбаров, 71), Зобнин, Головин (Газинский, 78), Самедов, Ерохин, Полоз (Ал. Миранчук, 80), Бухаров (Канунников, 76).

Кот-д'Ивуар: Гбохуо, Канон, Дели, Багайоко, Байи, Кесси, Коджиа, Дукуре, Ди, Заха, Сио.

Предупреждения: Кудряшов, 61 – Ди, 38; Байи, 84.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар
Комментарии (31)
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RedGreenHooligan
1490377987
Кф 4,2 огромное спасибо любимая сборная России! хоть какая то от вас польза!
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Boozman
1490378141
Кот-д'Ивуар-то в принципе особо и не напрягался
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APchelov
1490378360
В кои веки в России будет чемпионат мира, а нынешнее поколение наших футболистов самое НИКАКОЕ!!! Пора убирать лимит. Не нужны нам такие миллионеры
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Munez89
1490378631
Вот те люди которые чморили Капелло, потом Слуцкого..говорили батьку надо, типо Черчесова. Вы все идиоты. Игры нет вообще, нулевая абсолютно сборная.Стандарты только пошли хорошо, но толку от них не было никакого! Черчесов провалил уже как год со сборной! Спасибо вам стадо тупорылых людишек, которые выступают за лимиты, Черчесовых и тому подобное.
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la verdad
1490378846
Как ни старались комментаторы 1-го канала, следуя новым инструкциям (говорить: "Мы бьём", "мы боремся", "мы проигрываем"), как-то не хочется ассоциировать себя с этим убожеством - сборной России по футболу!!!
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спартак спартаков1
1490378889
позорищееееееееееееееееееееее
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ilichkadr
1490379082
Наша сборная даже не колхоз, в котором учат работе с мячом. Приехали папуасы из Африки и показали нашим миллионерам как надо обращаться с мячом. Позор? Пожалуй нет, поскольку не понятно в какую игру мы играли............
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Архипелаг Гуляк
1490379338
Черчесый,Зобнин,Кутепов,Камбаров-Кто эти люди,откуда их взяли???
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sobaka120982
1490379698
К слову Курбан Бекиевич по ходу не договорится с Ростовом, и вот он шанс поднять сборную!3 поражение черчесова,пора на выход,бердыев вэлком!!!
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qwera 1969
1490380241
Чего-то сборная все хуже и хуже, хуже и хуже....Бл.ть, сколько можно показывать такой шлачный футбол? Еще после игры ходят по полю и хлопают. Позорище!!!!
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