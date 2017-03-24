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    Товарищеский матч. Сборная России потерпела поражение от Кот-д'Ивуара

    В товарищеском матче в Краснодаре сборная России потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара – 0:2. Голами в составе ивуарийцев отметились Джонатан Коджиа и Вилфрид Заха.

    Отметим, что данный матч стал для подопечных Станислава Черчесова первым в 2017 году. 28 марта сборная России проведет еще одну товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

    Товарищеский матч

    Россия – Кот-д'Ивуар – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Коджиа, 30; 0:2 – Заха, 70.

    Россия: Акинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Д. Комбаров, 71), Зобнин, Головин (Газинский, 78), Самедов, Ерохин, Полоз (Ал. Миранчук, 80), Бухаров (Канунников, 76).

    Кот-д'Ивуар: Гбохуо, Канон, Дели, Багайоко, Байи, Кесси, Коджиа, Дукуре, Ди, Заха, Сио.

    Предупреждения: Кудряшов, 61 – Ди, 38; Байи, 84.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 20:52
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +345

      zadira56 25 марта 2017, 06:28

      На ставках смело ставьте на поражение нашей сбродной.Не проиграете)

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 25 марта 2017, 01:24

      Как хорошо что не стал смотреть матч с частием сборной русни. Просто стыдно, что сделали из сборной

      1
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 24 марта 2017, 22:26

      Честное слово, даже не смотрел. Зашёл на сайт чисто счёт посмотреть. Чем их смотреть, лучше Дом2 включить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 марта 2017, 21:37

      вывод один - не надо матч с бельгией смотреть... как минимум с бельгией.. отдыхайте, отвлекитесь...)))

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 24 марта 2017, 21:30

      Чего-то сборная все хуже и хуже, хуже и хуже....Бл.ть, сколько можно показывать такой шлачный футбол? Еще после игры ходят по полю и хлопают. Позорище!!!!

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 марта 2017, 21:22

      Ну в принципе так и ожидалось

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 24 марта 2017, 21:21

      К слову Курбан Бекиевич по ходу не договорится с Ростовом, и вот он шанс поднять сборную!3 поражение черчесова,пора на выход,бердыев вэлком!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > serglider 24 марта 2017, 22:18

      Дело в том что люди все равно пойдут и будет аншлаг,пойду в том числе и я так как билеты куплены уже..

      0
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 24 марта 2017, 21:15

      Черчесый,Зобнин,Кутепов,Камбаров-Кто эти люди,откуда их взяли???

      3
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 24 марта 2017, 21:11

      Наша сборная даже не колхоз, в котором учат работе с мячом. Приехали папуасы из Африки и показали нашим миллионерам как надо обращаться с мячом. Позор? Пожалуй нет, поскольку не понятно в какую игру мы играли............

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 марта 2017, 21:09

      «Ай, Моська! знать, она сильна,
      Что лает на Слона!»

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