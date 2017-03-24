Товарищеский матч. Сборная России потерпела поражение от Кот-д'Ивуара

В товарищеском матче в Краснодаре сборная России потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара – 0:2. Голами в составе ивуарийцев отметились Джонатан Коджиа и Вилфрид Заха.

Отметим, что данный матч стал для подопечных Станислава Черчесова первым в 2017 году. 28 марта сборная России проведет еще одну товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

Товарищеский матч

Россия – Кот-д'Ивуар – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Коджиа, 30; 0:2 – Заха, 70.

Россия: Акинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Д. Комбаров, 71), Зобнин, Головин (Газинский, 78), Самедов, Ерохин, Полоз (Ал. Миранчук, 80), Бухаров (Канунников, 76).

Кот-д'Ивуар: Гбохуо, Канон, Дели, Багайоко, Байи, Кесси, Коджиа, Дукуре, Ди, Заха, Сио.

Предупреждения: Кудряшов, 61 – Ди, 38; Байи, 84.