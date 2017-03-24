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    Андреев: «Ставка в сборной будет сделана на Васина»

    Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев уверен, что в национальной команде несколько запоздали с поисками преемника приостановившему международную карьеру Василию Березуцкому. По его мнению, теперь оборона будет строиться вокруг Виктора Васина.

    Напомним, в пятницу, 24 марта, сборной России предстоит провести товарищеский матч в Краснодаре против Кот-д’Ивуара.

    – Мне кажется, стоило думать о замене Березуцкого раньше. Может быть, даже не в прошлом, а в позапрошлом году. Время-то летит, Василий не молодеет. На данный момент, наверное, замены Березуцкому нет. Но дело-то в другом. Почему ранее не наигрывали, например, Васина и Семенова в контрольных матчах на месте нашего ветерана? Запоздали, считаю, с «преемником». А то выходит, что Березуцкому уже 34, а мы начинаем причитать: «Аяяяяй, что же мы будем без него делать?» Этим вопросом, считаю, стоило озадачиться еще три года назад.

    – На ком теперь, по-вашему, держится наша оборона?

    – На мой взгляд, ставка будет сделана на Васина. Человек достойно выглядит в чемпионате. Прибавил в «Уфе» у Гончаренко. Теперь игрок стартового состава ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2017 06:54
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