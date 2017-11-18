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Сергей Андреев
Сергей Андреев
Россия
16 мая 1956 (70)
Тренер
Статистика
Новости
Андреев: «Думаю, Смолов опередит Кокорина в гонке бомбардиров РФПЛ»
2017.11.18 11:58
9
Андреев: «Не хочется, чтобы сборная России в матче с Аргентиной пуляла мяч куда угодно ради результата»
2017.11.11 15:55
Андреев: «Дзюба и Зобнин места в сборной не заслуживают»
2017.10.31 07:31
12
Андреев: «Денисова в сборную не вернешь»
2017.10.10 10:42
6
Андреев: «Борьба между Фернандесом и Самедовым еще впереди»
2017.10.10 08:58
10
Андреев: «Васин до Игнашевича с Березуцкими просто не дотягивает»
2017.10.10 06:33
4
Андреев считает, что игру Габулова в матче с «Ростовом» можно описать только матерными словами
2017.05.07 08:36
7
Андреев: «Пусть спартаковские болельщики радуются, что пропустили только трешку»
2017.04.22 21:46
14
Андреев: «На игру «Спартака» любо-дорого смотреть»
2017.04.15 06:46
9
Андреев удивлен тем, что «Локомотив» отпустил Самедова
2017.03.24 08:31
6
Андреев: «Ставка в сборной будет сделана на Васина»
2017.03.24 06:54
Андреев не уверен, что «Зенит» не отдаст второе место ЦСКА по итогам сезона
2017.03.04 16:33
2
Андреев: «Победа над «Баварией» войдет в историю»
2016.11.24 09:52
3
Андреев: «В 2014 году Кокорин был игроком высокого класса, в 2015 – среднего, сейчас – никакого»
2016.11.15 22:45
17
Андреев: «Ответ Евдокимова журналисту заслуживает кисти Айвазовского»
2016.11.07 19:46
3
Андреев: «Болельщики ЦСКА должны Слуцкому в ноги кланяться, а не поносить»
2016.11.01 14:31
9
Андреев: «Сомневаюсь, что «Спартак» взломает оборону «Ростова» без Промеса»
2016.10.15 11:19
20
Андреев: «Игра Смольникова никаким оценкам не поддается»
2016.06.21 10:02
12
Бывший тренер «Ростова»: «Не удивлюсь, если игрокам подсыпят допинг. Это происки конкурентов»
2016.05.13 17:27
62
Андреев: «Ростов» станет чемпионом. От своих слов не отказываюсь»
2016.05.02 01:16
11
Андреев: «Ростов» — чемпион страны»
2016.04.25 08:14
7
Андреев: «Если Бердыев не отойдет от своей тактики, «Амкар» не спасется»
2016.03.18 16:28
3
Андреев: «В чемпионство «Ростова» верится с трудом»
2016.03.11 10:47
4
Андреев: «Кто бы ни приехал, легко не будет»
2016.03.11 08:50
8
Андреев: «Ростов» в матче с «Уфой» не испытает больших проблем»
2015.11.23 03:46
2
Андреев: «По качеству состава «Ростов» в Премьер-лиге входит в четверку сильнейших»
2015.11.22 08:58
8
Андреев: «Дзюба за правду-матку порвет»
2015.11.11 07:50
5
Сергей Андреев: «Журналисты давят на Кокорина, и ему тяжело заставить себя играть»
2015.11.10 23:20
5
Андреев: «Если «Рубин» сыграет как с «Ростовом», то получит в Лиге Европы шесть мячей»
2015.08.20 10:12
2
«Вардар» уволил Сергея Андреева
2015.07.26 07:37
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