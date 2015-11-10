Сергей Андреев: «Журналисты давят на Кокорина, и ему тяжело заставить себя играть»

Лучший бомбардир чемпионатов СССР 1980 и 1984 годов Сергей Андреев считает, что причинами низкой результативности нападающего «Динамо» и сборной России Александра Кокорина являются большие деньги и повышенное внимание со стороны СМИ.

«Вы знаете, Сашка потрясающе сыграл со шведами. Очень здорово, блестяще. Почему немного забивает в «Динамо»? Конечно, молодому парню освоить такое количество денег… Когда такие миллионы падают на голову в таком возрасте, тяжело все это переварить. Надеюсь, все еще наладится. Вы, журналисты, тоже на него давите. Ему тяжело заставить себя играть в каждом матче, имея такой доход. Не знаю, время покажет. Но со шведами он смотрелся шикарно», – говорит Андреев.