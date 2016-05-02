Андреев: «Ростов» станет чемпионом. От своих слов не отказываюсь»

Бывший нападающий «Ростова» Сергей Андреев выразил мнение, что донская команда завоюет чемпионство РФПЛ по итогам нынешнего сезона. Отметим, что на данный момент ростовчане занимают в турнирной таблице чемпионата России второе место.

«После 21-го тура я сказал, что «Ростов» попадет в Лигу чемпионов. После 25-го тура я сказал, что «Ростов» станет чемпионом. От своих слов не отказываюсь! У команды не самый худший календарь. С учетом того, как в первом тайме играл против «Спартака» «Локомотив», у меня сомнений нет, что в следующем туре «Ростов» минимум два мяча железнодорожникам забьет», – сказал Андреев.