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Андреев: «Ростов» — чемпион страны»

25 апреля 2016, 08:14
7

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев прокомментировал победу ростовчан в матче РФПЛ с «Зенитом» (3:0).

«Говорил перед матчем, что подопечные Бердыева одержат победу, так и получилось. Единственное, ошибся со счетом, но сказал, что «Зенит» не создаст ни одного голевого момента. Был момент у Дзюбы, когда он попал в крестовину, и у Кокорина.

Ростовчане победили в очень хорошем стиле и ЦСКА, но сегодняшнюю игру с «Зенитом» можно назвать самой яркой в сезоне. После 21-го тура говорил, что «Ростов» будет в Лиге чемпионов.

Сейчас, после 25-го тура, скажу, что «Ростов» — чемпион страны», — отметил Андреев.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Андреев Сергей
Комментарии (7)
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kella
1461564532
С такой Командой Бердыев и в лиге чемпионов шороху наделает, а Зенит для них что?, - семечки!
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Alex3920486
1461565521
Ростов - респект! Учитесь у дядьки Бердыева. А то по наберут миллиоников-дебилов, а игры как не было, так и нет....
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FanatSerj
1461568649
Конечно я и сам болею за Ростов, но не надо говорить "гоп" пока не перепрыгнул это одно из основных правил в любом спорте и даже не только спорте.
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vgarakh
1461570254
Андреев никогда не ошибается
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zarya-lk72
1461577597
Удачи , "РОСТОВУ", утёр всем нос своей организацией игры.
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slavа0508
1461620048
Не сглазил бы
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