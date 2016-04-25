Андреев: «Ростов» — чемпион страны»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев прокомментировал победу ростовчан в матче РФПЛ с «Зенитом» (3:0).

«Говорил перед матчем, что подопечные Бердыева одержат победу, так и получилось. Единственное, ошибся со счетом, но сказал, что «Зенит» не создаст ни одного голевого момента. Был момент у Дзюбы, когда он попал в крестовину, и у Кокорина.

Ростовчане победили в очень хорошем стиле и ЦСКА, но сегодняшнюю игру с «Зенитом» можно назвать самой яркой в сезоне. После 21-го тура говорил, что «Ростов» будет в Лиге чемпионов.

Сейчас, после 25-го тура, скажу, что «Ростов» — чемпион страны», — отметил Андреев.