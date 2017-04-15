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    Андреев: «На игру «Спартака» любо-дорого смотреть»

    Российский тренер Сергей Андреев поделился мнением о потенциале ЦСКА в чемпионской гонке. Напомним, армейцы отстают от лидирующего «Спартака« на восемь очков.

    – Матчи с «Ростовом» и «Спартаком» – определяющие для армейцев в погоне за лидером?

    – От них уже мало что зависит. Не понимаю, почему все уверены, что «Спартак» начнет валиться. С какой стати им вообще проигрывать?! Отрыв достиг восьми очков – но красно-белых все равно собираются «догнать и перегнать». Мое мнение – спартаковцы лишь увеличат преимущество. На их игру любо-дорого посмотреть. Да, иногда ошибаются – но какие эмоции, какая самоотдача, как они носились в последней игре с «Уфой»! Как же здорово их настраивает Каррера. А вот на «Зенит» в этом году без слез не взглянешь. Такое впечатление, все соперники должны под них ложиться, но ничего не получается. В прошлом туре «Анжи» обязан был их обыгрывать, и ничью надо счесть за счастье.

    Встреча ЦСКА – «Ростов» начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2017 06:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11234

      alp 15 апреля 2017, 12:09

      это что за лошара? ))) у спама оборона-дырка а этому нравится ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Narushitel_ 15 апреля 2017, 11:17

      Спартак показывает интересную игру!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 апреля 2017, 11:08

      оболденный тренер одна игра в зоне юг специалист просто супер что уже нет знатоков футбола что бы лизнули пищевик

      0
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 15 апреля 2017, 10:11

      в обороне бардак у Спартака) стабильности 0 ) атака согласен...моментами красота..) даже если и станет Спартак Чемпионами....буду переживать за ЛЧ что в обороне не ок)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2017, 08:09

      Очень правильные слова сказал.

      -2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 апреля 2017, 08:07

      Ничего интеренсого.Тянут за уши.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 апреля 2017, 07:03

      Так сглазить можно...)))

      -1
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