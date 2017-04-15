Андреев: «На игру «Спартака» любо-дорого смотреть»

Российский тренер Сергей Андреев поделился мнением о потенциале ЦСКА в чемпионской гонке. Напомним, армейцы отстают от лидирующего «Спартака« на восемь очков.

– Матчи с «Ростовом» и «Спартаком» – определяющие для армейцев в погоне за лидером?

– От них уже мало что зависит. Не понимаю, почему все уверены, что «Спартак» начнет валиться. С какой стати им вообще проигрывать?! Отрыв достиг восьми очков – но красно-белых все равно собираются «догнать и перегнать». Мое мнение – спартаковцы лишь увеличат преимущество. На их игру любо-дорого посмотреть. Да, иногда ошибаются – но какие эмоции, какая самоотдача, как они носились в последней игре с «Уфой»! Как же здорово их настраивает Каррера. А вот на «Зенит» в этом году без слез не взглянешь. Такое впечатление, все соперники должны под них ложиться, но ничего не получается. В прошлом туре «Анжи» обязан был их обыгрывать, и ничью надо счесть за счастье.

Встреча ЦСКА – «Ростов» начнется в 14:30 по московскому времени.