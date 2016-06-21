Андреев: «Игра Смольникова никаким оценкам не поддается»

Бывший нападающий сборной СССР и ростовского СКА Сергей Андреев не смог описать игру подопечных Леонида Слуцкого на проходящим во Франции Евро-2016. Напомним, сборная России в заключительном матче группового этапа проиграла Уэльсу со счетом 0:3 и выбыла из турнира.

– Что-нибудь требуется говорить после такого матча?

– Еще как требуется. Если бы надо было описать игру сборной России одним словом – какое было бы точным?

– Даже слов таких нет, чтобы описывать эту игру и результат. Все то, что сегодня происходило. Впервые у меня нет слов! Вот сейчас старюсь придумать, перебираю годные – «катастрофа», «позор»… Выбирайте какое хотите – все подходят. Хотя я терпеть не могу пляски на костях. Могу себе представить, что сейчас будет в прессе и на телевидении. Мне бы не хотелось звучать в этом хоре.

– Давайте тогда строго и по делу. Александр Мостовой высказался перед матчем: «Сборная России на этом чемпионате Европы хуже всех. Не играет в футбол, не атакует».

– Саша абсолютно прав! В обороне что творилось... Вспомните, сколько перед матчем говорилось: «Давайте поставим «атакующую модель» на этот матч!» Ну, поставили. Что? Лучше в чем-то стало?

– По-моему, хуже.

– Вот! То, как сыграли два наших крайних защитника, – это кошмар. Ну ладно, Комбаров – из его зоны хоть ничего не забили. Но Смольников! Это вообще никаким оценкам не поддается!