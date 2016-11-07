Андреев: «Ответ Евдокимова журналисту заслуживает кисти Айвазовского»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился мнением об инциденте между наставником «Оренбурга» Робертом Евдокимовым и одним из журналистов после матча 13-го тура РФПЛ против «Краснодара» (3:3). Напомним, из-за некорректного вопроса на пресс-конференции в адрес 46-летнего специалиста между ним и представителем СМИ произошла словесная перепалка с использованием ненормативной лексики.

«Я посмотрел сегодня сюжет по телевидению. Могу говорить только про то, что видел непосредственно на пресс-конференции. Вопрос журналиста был некорректный, неприятный. Хотя где-то можно понять разочарование краснодарцев.

Но главное другое. Роберт очень достойно ответил, корректно. Его ответ заслуживает кисти Айвазовского. Потом он уже матерился? Не знаю, не слышал, не видел. Поэтому мне некорректно оценивать. Мат, конечно, не есть хорошо, но, не зная всех обстоятельств, сложно комментировать», – сказал Андреев.