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Андреев: «Дзюба за правду-матку порвет»

11 ноября 2015, 07:50
5

Лучший бомбардир чемпионатов СССР Сергей Андреев очень доволен успехами нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я познакомился с Артемом в феврале этого года. Он был на сборе с «Ростовом». Дзюба до такой степени простой мальчишка, так мы душевно пообщались! До этого наводил справки о нем в „Ростове“, про него же всякое писали… Мне ребята в один голос говорили: «Василич, ты не поверишь — золотой пацан!» Дзюба режет правду-матку, за нее порвет. Общались два с половиной часа, я ему уже начал намекать: «Тема, можешь опоздать к отбою». Он махнул рукой. Мол, накажут — так накажут, не хочу прерывать хорошую беседу. Отличный мальчишка, душевный.

И вот что еще. Года полтора назад я сказал, что он однозначно футболист сборной страны. Как ни крути, сейчас сильнее его просто нет! Или вы хотите, чтобы он при таком росте бежал, как Усейн Болт? Такого не бывает. В любом случае, Артем делает свою работу. Забил победный гол Швеции, отгрузил четыре штуки Лихтенштейну.

Кто-то этот покер всерьез не воспринял. Слушайте, ну что за люди! Ну пусть выйдут и забьют хотя бы Лих-тен-штей-ну. Во-первых, сначала попадите в сборную, а потом рассуждайте. Мне Дзюба нравится. Разве он виноват, что у него в диспетчерах ходят Халк, Данни, Шатов? Ему что — нужно сказать: уберите их от меня, я и один справлюсь? Смешно, ей-богу. Дзюба отрабатывает свою немаленькую зарплату», – сказал Андреев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Россия Дзюба Артем Андреев Сергей
Комментарии (5)
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Клим Чугункин.
1447223238
Дзюба за правду, порвёт матку!
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vgarakh
1447228484
Если Андреев говорит, то значит это так. Он в свое время то же пострадал за правду-матку насколько я знаю.
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Inks
1447233179
это карпину покер не понравился. хотя сам был участником сборной неудачников, которые ложились под всех подряд и никакого успеха не добились
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андрей андреев
1447240365
Да он и без халка в Ростове забивал
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greck
1447245661
Идеальных людей не бывает, и я уверен Дзюба отнюдь не худший...зато карьера у него сейчас на подъеме и дай бог за сборную забивать не перестанет...
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