Андреев: «В чемпионство «Ростова» верится с трудом»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Андреев не уверен, что ростовчане добьются чемпионства.

«Верю ли, что «Ростов» станет чемпионом, если победит ЦСКА? Здесь сложнее. Прежде всего психологически. Те игроки, которые уже становились чемпионами, должны выйти на первый план. Бухаров, Нобоа, Навас. Именно они должны стать проводниками идей тренера, вселить в ребят уверенность в своих силах. Бердыев же на поле не выходит. Но всe равно в возможное чемпионство «Ростова» верится с трудом», - сказал Андреев.