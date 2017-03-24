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    Андреев удивлен тем, что «Локомотив» отпустил Самедова

    Известный российский специалист Сергей Андреев уверен, что столичный «Локомотив» допустил ошибку, отпустив Александра Самедова. Напомним, в ходе зимнего трансферного окна он перебрался в «Спартак».

    «Александр сейчас очень прилично выглядит. Меня удивило, почему «Локомотива» отпустил такого исполнителя. Это просто большая ошибка! Железнодорожникам нельзя было расставаться с этим полузащитником. В «Спартаке» он не утратил своих прежних качеств, ничего не растерял. Забил победный гол «Анжи», – сказал Андреев.

    В текущем сезоне Самедов провел в Премьер-лиге 18 матчей за «Локомотив» и «Спартак», забив пять голов, отдав две голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2017 08:31
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 марта 2017, 13:41

      Самедов спартаковец. Просто ждал своего часа когда в клуб придёт тренер созидатель.
      И дождался.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 24 марта 2017, 12:07

      Это нужно спросить у Семина, из-за своих тупых амбиций упустил очень нужного игрока.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 марта 2017, 10:29

      Удивлен...? Да пусть пиздует....валенок

      -1
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      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Alex3920486 24 марта 2017, 11:09

      какой же он валенок тогда другие - что значат если сам не захотел то зря конечно отпустили -очень хороший игрок - главное не сачок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 марта 2017, 09:20

      Потому что Самедов спартаковец.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 24 марта 2017, 09:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      потому что Самедов Пёс!гав-гав

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 марта 2017, 08:49

      Самедов вообще то заметно усилил Спартак....

      2
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