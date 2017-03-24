Андреев удивлен тем, что «Локомотив» отпустил Самедова

Известный российский специалист Сергей Андреев уверен, что столичный «Локомотив» допустил ошибку, отпустив Александра Самедова. Напомним, в ходе зимнего трансферного окна он перебрался в «Спартак».

«Александр сейчас очень прилично выглядит. Меня удивило, почему «Локомотива» отпустил такого исполнителя. Это просто большая ошибка! Железнодорожникам нельзя было расставаться с этим полузащитником. В «Спартаке» он не утратил своих прежних качеств, ничего не растерял. Забил победный гол «Анжи», – сказал Андреев.

В текущем сезоне Самедов провел в Премьер-лиге 18 матчей за «Локомотив» и «Спартак», забив пять голов, отдав две голевые передачи.