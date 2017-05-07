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    Андреев считает, что игру Габулова в матче с «Ростовом» можно описать только матерными словами

    Российский тренер Сергей Андреев поделился наблюдениями от матча 27-го тура российской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ростовом». Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тульского клуба.

    По мнению Андреева, «Арсенал» нанес «Ростову» первое поражение с ноября 2016 года в РФПЛ благодаря невероятной игре голкипера Владимира Габулова.

    – Логичен ли результат матча «Арсенал» – «Ростов»?

    – Абсолютно нелогичен. Но то, что сегодня творил Володя Габулов… Это вообще. Словами, кроме матерных (в положительном смысле) не описать. Просто шедевральная игра голкипера. Прежде всего, спасение после удара Гацкана. Его нельзя назвать хорошим, великолепным. Это гениальный сэйв! Вратарь же не просто руку подставил, а среагировал. Ну это вообще…

    – А ведь был еще в начале встречи момент у Азмуна.

    – А Габулов успел сложиться – умничка. Еще отбил удар Ерохина. Его сегодняшняя игра вызывает восхищение. И ведь нельзя сказать, что «Ростов» не хотел побеждать. Хотел – и превосходил туляков. У «Арсенала» фактически был только один момент, а у «Ростова» – пять!

    – Значит, не повезло?

    – Я не люблю это слово. Но и не могу сказать, что у футболистов «Ростова» нет мастерства. Здесь просто нужно восхищаться гениальными действиями Габулова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2017 08:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 мая 2017, 12:25

      Молоток

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2017, 10:46

      Молодец Габулов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 7 мая 2017, 10:24

      Вратарь продажная,казёл ты!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 мая 2017, 09:56

      У нас лучшие вратари. К тому же все россияне ( даже Гилерме).

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 09:50

      Габулов да, молоток, у томи вчера вратарь тоже нехило отыграл

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 мая 2017, 08:50

      Согласен на120%, Габулов молодчина!!! Арсенал тормознул Ростов благодаря Габулову.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 7 мая 2017, 08:48

      Просто Габулов переиграл ростовчан

      4
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