Андреев считает, что игру Габулова в матче с «Ростовом» можно описать только матерными словами

Российский тренер Сергей Андреев поделился наблюдениями от матча 27-го тура российской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ростовом». Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тульского клуба.

По мнению Андреева, «Арсенал» нанес «Ростову» первое поражение с ноября 2016 года в РФПЛ благодаря невероятной игре голкипера Владимира Габулова.

– Логичен ли результат матча «Арсенал» – «Ростов»?

– Абсолютно нелогичен. Но то, что сегодня творил Володя Габулов… Это вообще. Словами, кроме матерных (в положительном смысле) не описать. Просто шедевральная игра голкипера. Прежде всего, спасение после удара Гацкана. Его нельзя назвать хорошим, великолепным. Это гениальный сэйв! Вратарь же не просто руку подставил, а среагировал. Ну это вообще…

– А ведь был еще в начале встречи момент у Азмуна.

– А Габулов успел сложиться – умничка. Еще отбил удар Ерохина. Его сегодняшняя игра вызывает восхищение. И ведь нельзя сказать, что «Ростов» не хотел побеждать. Хотел – и превосходил туляков. У «Арсенала» фактически был только один момент, а у «Ростова» – пять!

– Значит, не повезло?

– Я не люблю это слово. Но и не могу сказать, что у футболистов «Ростова» нет мастерства. Здесь просто нужно восхищаться гениальными действиями Габулова.