Андреев: «Если Бердыев не отойдет от своей тактики, «Амкар» не спасется»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Андреев поделился мыслями о матче 21-го тура РФПЛ «Амкар» - «Ростов», который начнется сегодня в 17:00.

«Ростов после перерыва обыграл «Крылья Советов» и ЦСКА. Главное в этих победах то, что ростовчане не пропускают голов. Не исключен вариант и третьей победы. «Крылья Советов» и «Амкар» — команды одинакового уровня.



Может ли «Ростов» впасть в эйфорию после победы над ЦСКА? Эйфория – это шашки наголо, и полетели вперед. В таком случае у ростовчан могут возникнуть проблемы. Думаю, такого не произойдет. «Ростов» играет в очень организованный оборонительный футбол. Если в матче против «Амкара» команда Бердыева не отойдет от своей тактики, то у пермяков не будет шанса спастись», - считает специалист.