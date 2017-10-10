Андреев: «Васин до Игнашевича с Березуцкими просто не дотягивает»

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов поступил правильно, сделав ставку на Игоря Акинфеева. Он также отметил проблемы в центре защиты, где своими ошибками выделяется Виктор Васин.

Во вторник, 10 октября, сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирана. Игра состоится в Казани, а начнется она в 19:00 по московскому времени.

– Позицию вратаря обсуждать бессмысленно?

– Акинфеев – бесспорно, номер один. У Игоря есть противники, но я считаю, что именно он должен играть на чемпионате мира. Это даже не обсуждается. Прав Черчесов, который уже определился с номером один. Лунев? Неплохой голкипер. Но у него даже близко нет того огромного опыта, багажа, который имеется у коллеги по амплуа из ЦСКА. А на крупных турнирах это очень важная штука.

– За центр обороны по-прежнему тревожно?

– Да... Причем не за Джикию или Кудряшова, а за Васина. Ну такая тревога, елки зеленые! Смотрел матч с Кореей с друзьями. И ребята сказали, что второй гол на совести Акинфеева.

– А вы не согласились?

– Ну конечно нет! Где там вина вратаря? Васин же «получил» пас за спину. Очень большая проблема. И Игнашевич, и Березуцкие сильнее.

– Надеетесь, что они еще вернутся в сборную?

– Вы знаете, их уже не надо возвращать.

– Почему же?

– Если Черчесов начал процесс обновления, омоложения защиты, зачем сбиваться с курса?

– Чтобы минимизировать количество ошибок.

– Процесс перестройки сборной всегда очень болезненный. Ошибки еще будут – это естественно, но возвращать Березуцких и Игнашевича не стоит. А вы можете представить такую ситуацию, что, например, Василий вернется в национальную команду и как во встрече с «Манчестер Юнайтед», не дай Бог, махнет мимо мяча? И что тогда начнется?! Вот в том-то и дело...

– Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин как-то сказал, что Васина уже не переучить...

– Хочется верить, что Виктор обретет стабильность. Но, боюсь, Масалитин прав. Васину не хватает мастерства, чтобы эффективно действовать на этой позиции. Ему нужно работать непосредственно по игроку. А здесь требуется немного другое мышление. Вы же видели, какой пас он пропустил за спину? Щекой на 30 метров! А он прозевал... Васин до Игнашевича с Березуцкими просто не дотягивает.

– Так, может быть, его не выпускать на позиции центрального защитника, а сместить чуть влево или вправо?

– Это уже головная боль главного тренера. Фамилия у него Черчесов. Зовут Станислав Саламович.

– Джикия сейчас сильнейший центральный защитник в России?

– Воздержусь от комплиментов. Пусть Георгий сначала проявит себя на длинной дистанции, как это делали ветераны ЦСКА. Сейчас он играет неплохо, но не более. Посмотрим, как себя проявит даже не с Ираном, а, например, с Испанией или Португалией. Тогда и сделаем выводы.