Андреев: «Думаю, Смолов опередит Кокорина в гонке бомбардиров РФПЛ»

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев выразил мнение, что форвард «Краснодара» Федор Смолов по итогам нынешнего сезона станет лучшим бомбардиром чемпионата России. Ветеран также не исключил перехода футболиста в «Спартак».

«Опередит ли Смолов Кокорина? Да он его уже почти опередил! В последних турах забил четыре «штуки» и сравнялся с зенитовцем. В итоге Федор, думаю, опередит Александра. Смолов в «Спартаке»? А давайте представим себе такую ситуацию», – сказал Андреев.