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  • Андреев: «Думаю, Смолов опередит Кокорина в гонке бомбардиров РФПЛ»

Андреев: «Думаю, Смолов опередит Кокорина в гонке бомбардиров РФПЛ»

18 ноября 2017, 11:58
9

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев выразил мнение, что форвард «Краснодара» Федор Смолов по итогам нынешнего сезона станет лучшим бомбардиром чемпионата России. Ветеран также не исключил перехода футболиста в «Спартак».

«Опередит ли Смолов Кокорина? Да он его уже почти опередил! В последних турах забил четыре «штуки» и сравнялся с зенитовцем. В итоге Федор, думаю, опередит Александра. Смолов в «Спартаке»? А давайте представим себе такую ситуацию», – сказал Андреев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор Кокорин Александр Андреев Сергей
Комментарии (9)
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acer2003
1510995622
А,я,вот думаю, их опередит Дзюба )))!!!
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порт
1510996351
Смолов в «Спартаке»? А давайте представим себе такую ситуацию», – сказал Андреев =================================================== Только вместо "ситуацию", должно быть "шутку".
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DOCTOR PENALTY
1510997343
Удачи тебе Фёдор !!!
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baden69
1510998578
У Смолова шансов больше, чем у Кокорина, т.к. он в Краснодаре является по сути единственным центральным напом, а Кокорин частенько выходит в последних играх с Дзюбой и смещается на фланг.
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polt
1510999968
Зенит и Кокорина должно прорвать уже на голы.
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pegas1276
1511004616
ну если, Понтус не помешает ...)))
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olegulozhkin
1511004786
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://flyt.it/QHK8DS
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Garrincha58
1511018976
Промес их замесит
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smersh45
1511029215
ни чего не выйдет
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