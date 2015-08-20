Андреев: «Если «Рубин» сыграет как с «Ростовом», то получит в Лиге Европы шесть мячей»

Бывший игрок сборной СССР Сергей Андрев рассказал, что в лице клуба "Работники" казанский «Рубин» получил серьезного соперника по раунду плей-офф Лиги Европы.

«Могу сказать, что если «Рубин» будет играть также, как и с «Ростовом» дома, когда он проиграл по всем статьям, то у него не будет ни единого шанса. Уж если «Ростов» забил казанцам три мяча, то «Работнички» забьют все шесть. Там очень серьезное нападение. Команда играет практически в три чистых нападающих, потом отходит назад и система игры меняется.

У команды есть определeнные трудности сзади. Но ещe раз повторю, если «Рубин» будет играть так, как он играл против «Ростова», то для казанцев дело может и тремя пропущенными мячами не закончиться. Так что, команду «Работнички» ни в коем случае нельзя недооценивать. Раз она прошла до четвертого круга квалификационного турнира, поверьте мне, к ней нужно отнестись со всей серьезностью», - сказал Андреев.