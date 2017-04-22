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  • Андреев: «Пусть спартаковские болельщики радуются, что пропустили только трешку»

Андреев: «Пусть спартаковские болельщики радуются, что пропустили только трешку»

22 апреля 2017, 21:46
14

Российский тренер Сергей Андреев поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась крупной победой дончан со счетом 3:0.

– С результатом вышла ошибочка, думал, что будет 0:0.Так что прошу прощения у болельщиков «Ростова». Зато угадал, что «Спартак» не забьет.

– Мало кто ожидал, что будет разгром. Удивлены?

– Конечно, раз «Ростов» не забивал в пяти матчах кряду. Но по сегодняшней игре счет не удивляет. Посмотрите, с каким настроением вышел «Спартак», как команда действовала на поле.

– Вы где игру смотрели?

– В окружении спартаковских болельщиков. После третьего гола я повернулся и сказал им, что по такой игре красно-белые могут пять пропустить. И пусть спартаковцы радуются, что ограничились только трешкой.

– Вам «Спартак» не напомнил себя самого в Самаре, где тоже был разгромлен со счетом 0:4?

– Такая мысль была. Сказал, кстати, болельщикам, что после «Крыльев» команда начала свою беспроигрышную серию. И после «Ростова» будет то же самое. Не верю, что «Спартак» способен упустить свое преимущество. Если москвичи сами не захотят отдать чемпионство, их никто не догонит. Но если команда продолжит играть с таким отношением, как сегодня, то…

«Ростов» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» – первый.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Андреев Сергей
Комментарии (14)
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fcsouthampton
1492887239
Это кто вообще??тренер дошколят?
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valdemar47
1492895625
Андреев уже давно некомпетентен в футболе и змоции его превосходят
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MDAR
1492898576
Ты кто такой, давай ДОСВИДАНИЕ!!!!! ОТДЫХАЙ ПРОЩЕ ГОВОРЯ. Где ты и где Спартак!!!
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Axe111
1492909968
Как детей раскатали
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Dmitriy 71
1492916881
как игрок был нормальный, а как человек андреев - как был говном так им и остался
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