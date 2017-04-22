Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андреев: «Пусть спартаковские болельщики радуются, что пропустили только трешку»

    Российский тренер Сергей Андреев поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась крупной победой дончан со счетом 3:0.

    – С результатом вышла ошибочка, думал, что будет 0:0.Так что прошу прощения у болельщиков «Ростова». Зато угадал, что «Спартак» не забьет.

    – Мало кто ожидал, что будет разгром. Удивлены?

    – Конечно, раз «Ростов» не забивал в пяти матчах кряду. Но по сегодняшней игре счет не удивляет. Посмотрите, с каким настроением вышел «Спартак», как команда действовала на поле.

    – Вы где игру смотрели?

    – В окружении спартаковских болельщиков. После третьего гола я повернулся и сказал им, что по такой игре красно-белые могут пять пропустить. И пусть спартаковцы радуются, что ограничились только трешкой.

    – Вам «Спартак» не напомнил себя самого в Самаре, где тоже был разгромлен со счетом 0:4?

    – Такая мысль была. Сказал, кстати, болельщикам, что после «Крыльев» команда начала свою беспроигрышную серию. И после «Ростова» будет то же самое. Не верю, что «Спартак» способен упустить свое преимущество. Если москвичи сами не захотят отдать чемпионство, их никто не догонит. Но если команда продолжит играть с таким отношением, как сегодня, то…

    «Ростов» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» – первый.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 23 апреля 2017, 06:08

      как игрок был нормальный, а как человек андреев - как был говном так им и остался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 23 апреля 2017, 04:12

      Как детей раскатали

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 апреля 2017, 01:02

      Ты кто такой, давай ДОСВИДАНИЕ!!!!! ОТДЫХАЙ ПРОЩЕ ГОВОРЯ. Где ты и где Спартак!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      valdemar47 23 апреля 2017, 00:13

      Андреев уже давно некомпетентен в футболе и змоции его превосходят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      fcsouthampton 22 апреля 2017, 21:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это кто вообще??тренер дошколят?

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > fcsouthampton 22 апреля 2017, 21:59

      Это великий футболист , забивавший бразильцам на Маракане !!! Это лучший бомбардир Олимпиады-80 и многих чемпионатов СССР !!! А ты, я понял очень недалекий, если не знаешь истории родного футбола....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      fcsouthampton > Бидoн Помоев 22 апреля 2017, 22:09

      Я не оскорблял вроде некого,шерсть помойная

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      fcsouthampton > zico2205 22 апреля 2017, 22:10

      Спасибо за информацию

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      fcsouthampton > max74 22 апреля 2017, 22:13

      Жалко вас не научил,привет фнл))))))))))))
      Тренер дошколят это мое личное мнение,мне все равно чего он добился и тд

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      fcsouthampton > max74 22 апреля 2017, 22:19

      Я и Не напрягался))))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      fcsouthampton > max74 22 апреля 2017, 22:22

      Я его и не восхваляю,как бардак в защите бы так и остался пропускаем кучу от кс от Ростова по 4 и 3 соответственно,а сами в атаке не чего не можем,по мне так фарт и слабость цска и зенита))))единственное что сделал каррера так это сплотил команду

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      TRELL > fcsouthampton 23 апреля 2017, 03:36

      Верно говоришь!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > max74 23 апреля 2017, 06:16

      ты хоть жил тогда. твой ска болтался ближе к концу таблицы. а то, что раз кубок выиграл, много таких однодневок было, так что сиди не П--зди. даун.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +179

      krokodail > Dmitriy 71 23 апреля 2017, 09:03

      А ты пидoр,как и все Сраптаковцы с вашим идолом зеком-мородёром Н,Старостиным.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11