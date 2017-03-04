Андреев не уверен, что «Зенит» не отдаст второе место ЦСКА по итогам сезона

Известный российский специалист Сергей Андреев подчеркнул, что пятиочковый отрыв лидера «Спартака» от «Зенита» является весомым преимуществом. По его мнению, питерцы могут не удержать даже второе место по итогам чемпионата, уступив его ЦСКА.

«Никогда не был Нострадамусом, но скажу так: меня удивляет, когда слышу, что пять очков отрыва «Спартака» от «Зенита» – это ничто. Ну ну… Я не болею ни за «Спартак», ни за «Зенит», но хочу, чтобы красно-белые взяли золото. А пять очков – это, на всякий случай, нужно, чтобы москвичи два раза проиграли, а питерцы, напротив, два раза победили… Так что бабушка надвое сказала. А в «Спартаке» я, к слову, лично знаю трех человек – Тему Реброва, Диму Комбарова, а Денис Глушаков даже играл у меня. Продолжаю с ним общаться. Позвонил ему после гола «Амкару» и сказал: «Глушаков, я в жизни сам забивал хорошие голы и повидал многое в футболе. Но такого! Уже в компенсированное время! Прими все мои поздравления!»

Не уверен, что именно «Зенит» станет вторым, а не ЦСКА. Как говорится, «будем посмотреть». Поглядим, как команды сыграют в субботу. «Зенит» меня что-то не впечатляет. Без Халка им очень и очень тяжело. Хорошо еще, что Данни поправился – серьезное усиление. Но с Халком у них было бы гораздо больше шансов догнать «Спартак». Сейчас их, откровенно говоря, немного», – сказал Андреев.

После 17-ти туров «Спартак», возглавляющий турнирную таблицу, имеет 40 очков в активе. На счету «Зенита» 35 баллов, у ЦСКА – 32. Сегодня сине-бело-голубые и армейцы проведут очный поединок в Москве. Красно-белые в воскресенье отправятся в гости к «Краснодару».