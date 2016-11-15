Андреев: «В 2014 году Кокорин был игроком высокого класса, в 2015 – среднего, сейчас – никакого»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев оценил действия нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче против команды Румынии (1:0).

«Если бы за двадцать секунд до конца сборная России не забила, то было бы совсем другое впечатление. Во всей игре увидел один позитивный момент – выход Полоза, который улучшил игру в атаке, потому что Кокорин в линии нападения выглядит просто смешно.

За один тот момент, который ему подарил Полоз, моя точка зрения об Александре очень сильно изменилась. Я думал, что он футболист хорошего или неплохого класса. Но в том моменте, когда он начал обрабатывать мяч и не забил, он показал себя, как игрок вообще никакого класса. Это я вам могу сказать, как человек, который где-то когда-то поиграл, чего-то позабивал.

Если человек решает, что стоит бить после двух касаний, а можно просто забивать в пустые ворота, это говорит, что это футболист очень и очень невысокого класса. Как можно принимать такие решения, когда у тебя зарплата пять миллионов евро?! Когда я тренировал детей, у меня ребенок в 14 лет принимал абсолютно другое решение.

Еще в 2014 году я считал, что Кокорин – игрок высокого класса. Через год стал – среднего класса. А сегодня – просто никакого. Высококлассный футболист быстро и правильно принимает решения , а у него для этого было достаточно времени, но он этого не сделал. Полоз за эти двадцать минут сделал абсолютно все, что нужно для нападающего. А Кокорин даже за четыре матча такого не делает», – сказал Андреев.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не считает низкую результативность Кокорина проблемой.