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  • Андреев: «В 2014 году Кокорин был игроком высокого класса, в 2015 – среднего, сейчас – никакого»

Андреев: «В 2014 году Кокорин был игроком высокого класса, в 2015 – среднего, сейчас – никакого»

15 ноября 2016, 22:45
17

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев оценил действия нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче против команды Румынии (1:0).

«Если бы за двадцать секунд до конца сборная России не забила, то было бы совсем другое впечатление. Во всей игре увидел один позитивный момент – выход Полоза, который улучшил игру в атаке, потому что Кокорин в линии нападения выглядит просто смешно.

За один тот момент, который ему подарил Полоз, моя точка зрения об Александре очень сильно изменилась. Я думал, что он футболист хорошего или неплохого класса. Но в том моменте, когда он начал обрабатывать мяч и не забил, он показал себя, как игрок вообще никакого класса. Это я вам могу сказать, как человек, который где-то когда-то поиграл, чего-то позабивал.

Если человек решает, что стоит бить после двух касаний, а можно просто забивать в пустые ворота, это говорит, что это футболист очень и очень невысокого класса. Как можно принимать такие решения, когда у тебя зарплата пять миллионов евро?! Когда я тренировал детей, у меня ребенок в 14 лет принимал абсолютно другое решение.

Еще в 2014 году я считал, что Кокорин – игрок высокого класса. Через год стал – среднего класса. А сегодня – просто никакого. Высококлассный футболист быстро и правильно принимает решения , а у него для этого было достаточно времени, но он этого не сделал. Полоз за эти двадцать минут сделал абсолютно все, что нужно для нападающего. А Кокорин даже за четыре матча такого не делает», – сказал Андреев.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не считает низкую результативность Кокорина проблемой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния Зенит Кокорин Александр Андреев Сергей
Комментарии (17)
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acer2003
1479239421
Кокорин, вообще не игрок, так...Кокоша
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андрей андреев
1479239507
Да Полоз дал пас-красавчик,бей не хочу)))Как в Ростове
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bset
1479240354
Это потому что лимит направлен на развитие и улучшение мастерства российских футболистов. Ой... Что-то не сходится...
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absent32
1479241074
Отличный игрок! У всех бывают спады! Он еще покажет всем! А всяким людишкам лишь бы об#срать игрока, по причине и без причины!!!
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zenit888
1479241108
У Кокорина нет мозгов. В современном футболе уже все команды играют в касание даже самые скромные. Такие футболисты , как Кокорин просто не обучены. Нет ни дриблинга , ни обводки, ни пас отдать. Просто бездумно носится по полю. Человек элементарно ничего не видит , кроме своих ног. На удары соперника поворачивается задним местом и в замедленных повторах видно , как закрывает глаза. Очень боится. И все это видят, вся страна и обсуждают, только не видит почему-то тренер и комментатор, который весь матч нахваливает Кокорина. Даже временами казалось, что он его просто временами подкалывает.
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Фан666
1479243820
Кокорин сейчас лицо нашего футбола. Посмотрите на его игру и поймёте всё о российском футболе
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kaa-71
1479244109
В Монако он был "король" на вечеринке
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МасСуд
1479244617
Господин Андреев.... с Вами согласны все кто не слепой. Жаль что этого не видит тот кто упорно проплачивает выходы этой кокашки в состав сборной
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loboda2012
1479273701
Никогда это "инвалид" от футбола, не был классным и уж тем более высококлассным игроком! Хорошие игроки, играют в Англии, Германии и Испании, ну на крайний случай в Италии. А это "бревно", из " Динамо" перешло в "Зенит", что ему опять платили бешенные народные деньги за просто так.
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Garrincha58
1479276860
зато зарплата у него высококлассного игрока вот это его и сгубило, но скорее всего пустышка он
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