Бывший тренер «Ростова»: «Не удивлюсь, если игрокам подсыпят допинг. Это происки конкурентов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев прокомментировал ситуацию с вызовом на допинг-тест 11 игроков ростовчан после победного матча с «Динамо».

«Вся эта история с допингом в Ростове – это не происки ФИФА. Для меня сомнений нет, что это работа какого-то из двух других клубов, которые претендуют на чемпионство. Закрались сомнения – как бы не обоих. Раньше не было таких прецедентов. На допинг-тест брали одного-двух игроков, но чтобы 11… И происходит это тогда, когда «Ростов» борется за золотые медали. Понятно, что это происходит с подачи власть имущих. Могут ли футболисты «Ростова» принимать допинг? Я об этом не знаю.

То, что «Ростов» возьмет в последних играх шесть очков, сомнений нет. А вот наберет ли ЦСКА – вопрос. «Зенит» пусть набирает. Даже при условии, если питерцы наберут максимум очков при 100-процентном результате у «Ростова», то они все равно не станут чемпионами.

Не удивлюсь, если у кого-нибудь найдут допинг. И не потому, что игроки принимали запрещенные препараты, а потому, что все могут подсыпать. Ведь приехали люди из ФИФА. Люди, которые расшевелили этот улей, из очень властных структур. А дальше уже додумывайте. Но раз уже начали, то они пойдут до конца», – выразил мнение Андреев.