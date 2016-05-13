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  • Бывший тренер «Ростова»: «Не удивлюсь, если игрокам подсыпят допинг. Это происки конкурентов»

Бывший тренер «Ростова»: «Не удивлюсь, если игрокам подсыпят допинг. Это происки конкурентов»

13 мая 2016, 17:27
62

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев прокомментировал ситуацию с вызовом на допинг-тест 11 игроков ростовчан после победного матча с «Динамо».

«Вся эта история с допингом в Ростове – это не происки ФИФА. Для меня сомнений нет, что это работа какого-то из двух других клубов, которые претендуют на чемпионство. Закрались сомнения – как бы не обоих. Раньше не было таких прецедентов. На допинг-тест брали одного-двух игроков, но чтобы 11… И происходит это тогда, когда «Ростов» борется за золотые медали. Понятно, что это происходит с подачи власть имущих. Могут ли футболисты «Ростова» принимать допинг? Я об этом не знаю.

То, что «Ростов» возьмет в последних играх шесть очков, сомнений нет. А вот наберет ли ЦСКА – вопрос. «Зенит» пусть набирает. Даже при условии, если питерцы наберут максимум очков при 100-процентном результате у «Ростова», то они все равно не станут чемпионами.

Не удивлюсь, если у кого-нибудь найдут допинг. И не потому, что игроки принимали запрещенные препараты, а потому, что все могут подсыпать. Ведь приехали люди из ФИФА. Люди, которые расшевелили этот улей, из очень властных структур. А дальше уже додумывайте. Но раз уже начали, то они пойдут до конца», – выразил мнение Андреев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Андреев Сергей
Комментарии (62)
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Тяп-Ляп.
1463149992
А никто и не сомневается,что это мерзкие бомжи истерят.Без ЛЧ они никому не нужный,очень дорогой мусор.
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клoр
1463150357
это происки конского вагинера, очевидно же
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red_blue_fury
1463151021
ни одному болельщику не нравится эта ситуация с допинг-тестом Ростова (чисто по-человечески просто не нравится)....но это не повод кидаться обвинениями направо и налево...мне кажется тут не только интерес зенита и цска...тут поглубже собака зарыта!!!
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андрей андреев
1463151983
Да у Дзюбы надо взять тест. Почему он забивает,хотя играть не умеет)))
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slavа0508
1463152864
Вчера ещё писал что скорее всего что то подстроили,,ну не по статусу Зениту играть в лиге Европы,,,боялся давно этого а так оно и произошло
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paparazzi-kazan
1463153870
Гнобят " Ростов ", все равно Казань болеет за Бердыева.
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VVK13
1463154504
все верно сказал, а то мутко говорит что фифа лидеров проверяет, посмотрим в следующем туре у кого 11 игроков на тест пойдут
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grand-igor
1463155955
в бутылку с водой можно подсыпать кто-нибудь из игроков да выпьет, поэтому всех и проверяют а потом скандал снятие очков и т.д.не дадут Ростову выиграть чемпионат
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RNDRSM
1463156433
Иржи Дворжак отказался называть имена лиц, которые доложили о том, что игроки «Ростова», возможно, употребляли запрещённый препарат. «Простите, но я не могу вам сказать название клуба, чьи представители приехали вместе с людьми из футбольного союза из этических соображений.» Мрази конченые просто. Уёбищный чемпионат. Как угодно только не на поле.
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Диктор
1463157141
Заговор -ужас.Вот я посмеюсь над вами если ничего не обнаружат.
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