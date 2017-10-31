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Андреев: «Дзюба и Зобнин места в сборной не заслуживают»

31 октября 2017, 07:31
12

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев оценил выбор игроков главного тренера сборной России Станислава Черчесова на предстоящие товарищеские игры.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Нужно ли было вызвать Селихова в сборную?

– В России живет 140 миллионов человек, и каждый из них имеет свое мнение. Если Черчесов вызывает Акинфеева, Габулова и Лунева, значит, уверен в них. К тому же он сам бывший вратарь. Хотя Селихов, конечно, прилично отыграл в Лиге чемпионов с «Севильей». А первый гол в матче «Зенит» – «Локомотив», на мой взгляд, полностью на совести Лунева. В то же время в нашей сборной Акинфеев – это явный №1. А №2, по моему мнению, – все-таки Гильерме.

– Как вы думаете, зачем вызвал Зобнин, пока не вернувшийся полноценно в общую группу «Спартака» после травмы?

– Вот на этот вопрос ответа у меня нет. По моему мнению, это неправильно. Насколько известно, Зобнин еще даже не работает на 100 процентов в общей группе «Спартака». Зобнин, безусловно, является игроком сборной, но за последние месяцы, будучи травмированным, он явно не заслужил места в национальной команде. И уже сейчас понятно, что на поле Роман однозначно не выйдет. Тогда какой смысл? Но повторюсь, это мое мнение.

– Дзюба справедливо вновь не получил приглашения?

– В этом решении нет ничего удивительного. Артем не заслужил вызова. Дзюба часто критикуем, иногда очень жестко и, возможно, справедливо. Не могу сказать, что он вообще не играет, но игрового времени при Манчини сильно меньше, чем было при Виллаш-Боаше. Но если дают 20 минут на поле, ты должен за это время успеть доказать свою состоятельность и тогда уже ждать больше времени. А что вчера? 0:3 от «Локомотива». Сам Дзюба не забивает, голевых передач не отдает, поэтому места в сборной не заслуживает.

– На ваш взгляд, его шансы на участие в чемпионате мира минимальны?

– Не стоит торопиться. Это я сейчас сижу в кресле и рассуждаю, а на деле может быть иначе. Сейчас Манчини выпустит Артема на поле, он 2-3 гола забьет, и тогда будут посрамлены все эксперты. Есть же такая поговорка: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Правда, мне с трудом верится, что тренер «Зенита» поставит его в состав. Но всякое бывает…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Зобнин Роман Селихов Александр Черчесов Станислав Андреев Сергей
Комментарии (12)
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Артурка32
1509427183
Все верно, Дзюба уже не тот....к сожалению
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пряник929
1509429381
Дзюба посто тень....
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Томь вперёд
1509430029
Как ни печально, но если Артём в ближайшее время не возьмёт себя в руки, на ЧМ он вряд ли сыграет.
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vitvik
1509431275
Зобнина пригласил, чтобы поддержать морально.
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Gullit 76
1509432743
По вратарям согласен - Акинфеев,Гилерме и кто-то третий(Селихов,Лунёв и тд)Зобнин,Дзагоев после травмы - их лучше поберечь.Защиты нет.
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insider_retro
1509434405
В общем, справедливо сказано... Эти тренерские изыски с приглашением игроков, только для того, что бы они побыли в обстановке сборной - не уместны... Сборная - это сбор лучших на данный момент игроков для реализации лучших своих качеств для достижения лучшего командного результата!! А не служба моральной поддержки и авансирования будущих успехов... А кто-то достоин, готов и ждал вызов...
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zigbert
1509437928
Все равно этот состав пока предварительный и делать какие то выводы рановато.Посмотрим кого Черчесов возьмет на чемпионат мира на будущий год.Изменения могут быть такими о которых никто не ожидает.
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OfaZavr
1509441040
грамотно все разложил, по делу.
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