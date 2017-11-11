Андреев: «Не хочется, чтобы сборная России в матче с Аргентиной пуляла мяч куда угодно ради результата»

Известный специалист Сергей Андреев высказал мнение насчет предстоящего товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

– Конечно, в идеале хочется, чтобы наша сборная показала и хорошую игру, и результат, но так бывает очень редко. Результат нужно держать в голове, ведь этот матч войдет в историю на новых «Лужниках», придет столько болельщиков. Не дай бог, мы потерпим крупное поражение… Даже ничья с аргентинцами, считаю, будет положительным итогом встречи. Но мне не хочется, чтобы наши игроки отбивались, пуляли мячи куда угодно ради результата. Нужно сыграть достойно.

– Как остановить Месси?

– Месси не будет выкладываться.

– Почему?

– Он ведь и в чемпионате Испании не всегда выкладывается. Там, как вы понимаете, разные соперники, есть, скажем так, проходные игры. А тем более, когда я вижу его все эти фотографии в Москве.

– Какие?

– Ну где Месси весь закутанный, хотя в Москве вроде сейчас пять градусов выше нуля. Разве так холодно? А аргентинца показывают – на нем, образно говоря, восемь шапок, по пять рукавиц, семь шарфов и так далее. Такое ощущение, что он приехал в минус 30. Мне кажется, он выйдет в старте и отыграет тайм или чуть больше тайма.

– На кого вам интереснее всего посмотреть в нашей сборной?

– Жду, что Кокорин и Смолов сыграют вместе. Федор в последнее время в чемпионате обретает себя прежнего. Имеет моменты, забивает. Но, поверьте мне, нашей защите придется попотеть. Там же не один Месси приехал!

Поединок Россия – Аргентина состоится в Москве, в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.