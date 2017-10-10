Андреев: «Борьба между Фернандесом и Самедовым еще впереди»

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев признался, что его радует конкуренция на правом фланге сборной России между Александром Самедовым и Марио Фернандесом. При этом он отметил, что место в составе будет получать тот футболист, который будет лучше справляться с оборонительными действиями в матчах с серьезными соперниками.

– Справа ждете серьезной конкуренции между Самедовым и Марио Фернандесом?

– Да, конечно. Считаю, и тот, и другой сейчас в порядке. Марио нужно еще немного освоиться в национальной команде. Оба в атаку играют лучше, чем в оборону. Но в этом-то и проблема.

– Серьезный соперник может наказать?

– Нам же не могут попасться в группу только сборные Гондураса, Мадагаскара и Цейлона. Обязательно достанутся приличные команды. Так что, считаю, кто лучше будет отрабатывать сзади, тот и сыграет против серьезных соперников.

– У российского бразильца навыков побольше?

– Да. Но Самедов, на мой взгляд, сейчас выглядит здорово. Так что борьба за позицию еще впереди.

– Слева против Кореи вышел Жирков. Хватит ли ему сил и здоровья, чтобы без ошибок проводить матчи на чемпионате мира?

– Годы, конечно, берут свое. А вы видите ему альтернативу?

– Рауш?

– По нему рано делать выводы. Скорее, выбрал бы Комбарова.

– Спартаковца ставите выше Жиркова?

– Это чисто мое субъективное мнение. Мне он больше нравится на этой позиции.