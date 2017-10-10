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  • Андреев: «Борьба между Фернандесом и Самедовым еще впереди»

Андреев: «Борьба между Фернандесом и Самедовым еще впереди»

10 октября 2017, 08:58
10

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев признался, что его радует конкуренция на правом фланге сборной России между Александром Самедовым и Марио Фернандесом. При этом он отметил, что место в составе будет получать тот футболист, который будет лучше справляться с оборонительными действиями в матчах с серьезными соперниками.

– Справа ждете серьезной конкуренции между Самедовым и Марио Фернандесом?

– Да, конечно. Считаю, и тот, и другой сейчас в порядке. Марио нужно еще немного освоиться в национальной команде. Оба в атаку играют лучше, чем в оборону. Но в этом-то и проблема.

– Серьезный соперник может наказать?

– Нам же не могут попасться в группу только сборные Гондураса, Мадагаскара и Цейлона. Обязательно достанутся приличные команды. Так что, считаю, кто лучше будет отрабатывать сзади, тот и сыграет против серьезных соперников.

– У российского бразильца навыков побольше?

– Да. Но Самедов, на мой взгляд, сейчас выглядит здорово. Так что борьба за позицию еще впереди.

– Слева против Кореи вышел Жирков. Хватит ли ему сил и здоровья, чтобы без ошибок проводить матчи на чемпионате мира?

– Годы, конечно, берут свое. А вы видите ему альтернативу?

– Рауш?

– По нему рано делать выводы. Скорее, выбрал бы Комбарова.

– Спартаковца ставите выше Жиркова?

– Это чисто мое субъективное мнение. Мне он больше нравится на этой позиции.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Самедов Александр Жирков Юрий Комбаров Дмитрий Рауш Константин Фернандес Марио Андреев Сергей
Комментарии (10)
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MAGOMED2000
1507615694
Что он несёт!
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truded
1507618294
при всем уважении, Александр слабоват для полноценного конкурентного противостояния, скорее Самедов "по сердцу" Черчесову..
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Lester84
1507618656
Какая борьба? Самедову 33 года. Максимум год-два - и он уже не будет соответствовать уровню сборной.
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Gullit 76
1507619435
Не понимаю какая борьба между фланговым защитником и фланговым полузащитником?Да Жирков в 2008 один пропахивал и в защиту и в атаку,но ведь Самедов не такой и уже не мальчик.Их можно использовать вместе - будут подменять и страховать друг-друга.Фернандес после сотрясения сам не свой,должен прибавить.Раушь да - пока загадка.Комбаров?Мне кажется это вообще худший вариант.Защиты нет.
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prezent2017
1507622459
Там место Смольникова и не надо нам варягов!
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ribavadim
1507637562
Самедов не всегда, но чаще остальных попадает в створ...
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