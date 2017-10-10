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    Андреев: «Борьба между Фернандесом и Самедовым еще впереди»

    Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев признался, что его радует конкуренция на правом фланге сборной России между Александром Самедовым и Марио Фернандесом. При этом он отметил, что место в составе будет получать тот футболист, который будет лучше справляться с оборонительными действиями в матчах с серьезными соперниками.

    – Справа ждете серьезной конкуренции между Самедовым и Марио Фернандесом?

    – Да, конечно. Считаю, и тот, и другой сейчас в порядке. Марио нужно еще немного освоиться в национальной команде. Оба в атаку играют лучше, чем в оборону. Но в этом-то и проблема.

    – Серьезный соперник может наказать?

    – Нам же не могут попасться в группу только сборные Гондураса, Мадагаскара и Цейлона. Обязательно достанутся приличные команды. Так что, считаю, кто лучше будет отрабатывать сзади, тот и сыграет против серьезных соперников.

    – У российского бразильца навыков побольше?

    – Да. Но Самедов, на мой взгляд, сейчас выглядит здорово. Так что борьба за позицию еще впереди.

    – Слева против Кореи вышел Жирков. Хватит ли ему сил и здоровья, чтобы без ошибок проводить матчи на чемпионате мира?

    – Годы, конечно, берут свое. А вы видите ему альтернативу?

    – Рауш?

    – По нему рано делать выводы. Скорее, выбрал бы Комбарова.

    – Спартаковца ставите выше Жиркова?

    – Это чисто мое субъективное мнение. Мне он больше нравится на этой позиции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2017 08:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 октября 2017, 15:12

      Самедов не всегда, но чаще остальных попадает в створ...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 11:00

      Там место Смольникова и не надо нам варягов!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > prezent2017 10 октября 2017, 12:33

      Ни как не могу отойти от того момента в матче со Славаками когда Гамшик принимал мяч на фланге,а Смольников повёлся на его финт да ещё закрыл собой Игнашевича прикрывавшего лицевую!Детская ошибка стоявшая гола,а может и всего турнира.Перестанет так ошибаться и его позовут.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 10:10

      Не понимаю какая борьба между фланговым защитником и фланговым полузащитником?Да Жирков в 2008 один пропахивал и в защиту и в атаку,но ведь Самедов не такой и уже не мальчик.Их можно использовать вместе - будут подменять и страховать друг-друга.Фернандес после сотрясения сам не свой,должен прибавить.Раушь да - пока загадка.Комбаров?Мне кажется это вообще худший вариант.Защиты нет.

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Gullit 76 10 октября 2017, 12:11

      не пойму, почему лысый игнорит Щенникова..

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 октября 2017, 09:57

      Какая борьба? Самедову 33 года. Максимум год-два - и он уже не будет соответствовать уровню сборной.

      0
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      Рейтинг: +98

      truded 10 октября 2017, 09:51

      при всем уважении, Александр слабоват для полноценного конкурентного противостояния, скорее Самедов "по сердцу" Черчесову..

      0
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 10 октября 2017, 09:08

      Что он несёт!

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 > MAGOMED2000 10 октября 2017, 09:25

      наверное яйца"мудрости"...

      1
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      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > MAGOMED2000 10 октября 2017, 09:27

      Чушь....

      -1
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