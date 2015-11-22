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  • Андреев: «По качеству состава «Ростов» в Премьер-лиге входит в четверку сильнейших»

Андреев: «По качеству состава «Ростов» в Премьер-лиге входит в четверку сильнейших»

22 ноября 2015, 08:58
8

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился мнением об успешном выступлении донской команды в нынешнем сезоне.

– Болельщики в шутку задаются вопросом: что будет с командой, если она еще зарплату будет получать.

– Знаю об этой проблеме. Отношение футболистов к делу говорит об их высоком профессионализме. Скажу так: «Ростов» входит в четверку сильнейших по качеству состава. Если «Зениту» и ЦСКА ростовчане уступают, то с «Краснодаром» где-то на равных.

– Бердыев – самый удачный трансфер «Ростова»?

– А как вы думаете, если команда идет в зоне Лиги чемпионов? Сыграна половина чемпионата, так что это очень достойный результат.

– Могли представить, что «Ростов» будет вторым?

– Рассчитывал, что «Ростов» заберется повыше, но такого успешного выступления не ожидал. Очень рад и надеюсь, что по итогам сезона ростовчане завоюют путевку в Европу. Хотя стоит признать, что в некоторых матчах подопечным Бердыева повезло.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Андреев Сергей
Комментарии (8)
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андрей андреев
1448177801
В некоторых матчах и ЦСКА повезло)))). Особенно когда они Ростову забили с 2нарушениямт
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Недовольный
1448207982
Да что за бред ты несешь.Год назад они чуть не вылетели с этим же составом из РФПЛ. Даже дураку понятно что тут все дело в тренере а не в составе.А состав как был средним по качеству так таким и остается: Калачев,Полоз,Гацкан,Бухаров и др.Удачи Ростову с таким тренером)было бы здорово взглянуть на них в ЛЕ
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