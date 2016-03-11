Андреев: «Кто бы ни приехал, легко не будет»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Андреев поделился ожиданиями от домашнего матча южан в рамках 20-го тура РФПЛ с ЦСКА.

«Фаворит матча «Ростов» — ЦСКА? А кого можно назвать, если встреча пройдет в Ростове-на-Дону? Кто бы ни приехал, легко здесь не будет. Дончане идут на втором месте. Точнее, уже практически его заняли. Не рано ли отдавать им серебро? Я выражаю свое мнение. Отрыв от «Зенита» и «Краснодара» – 6 очков. Такой задел не отыгрывается. «Локомотив»? Да бросьте! Я его даже не рассматриваю. С такой игрой сложно на что-то претендовать. За «Ростовом» гонятся «Зенит» и «Краснодар». Но достать нереально», - сказал Андреев.

Игра «Ростова» и ЦСКА состоится 12 марта.