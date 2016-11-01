Андреев: «Болельщики ЦСКА должны Слуцкому в ноги кланяться, а не поносить»

Бывший тренер «Ростсельмаша», новороссийского «Черноморца», «Салют-Энергии» и ростовского СКА Сергей Андреев не понимает, как болельщики ЦСКА могли вывесить оскорбительные баннеры в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого. По словам специалиста, рулевой армейцев сделал очень многое для красно-синих и не заслужил подобного отношения со стороны фанатов.

– Все больше разговоров о будущем Леонида Слуцкого в ЦСКА…

– У меня это вызывает удивление. Человек выигрывал вместе с командой титулы – кубки, суперкубки… Был четвертьфинал Лиги чемпионов. Как можно его трогать? Он столько сделал для клуба!

– Мнение обывателей: Слуцкому не хватает смелости в плане тактики.

– Да, может, где-то его и «занесло». Весь негатив идет от сборной. Но все эти семь лет он работает в клубе в условиях кадровых проблем. Всегда максимум 13 человек в обойме. И регулярно выдерживает при этом борьбу на нескольких фронтах. Да болельщики ЦСКА должны Слуцкому в ноги кланяться, а они начинают выдумывать черт знает что! Чуть ли не травлю устроили.