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  • Андреев: «Болельщики ЦСКА должны Слуцкому в ноги кланяться, а не поносить»

Андреев: «Болельщики ЦСКА должны Слуцкому в ноги кланяться, а не поносить»

1 ноября 2016, 14:31
9

Бывший тренер «Ростсельмаша», новороссийского «Черноморца», «Салют-Энергии» и ростовского СКА Сергей Андреев не понимает, как болельщики ЦСКА могли вывесить оскорбительные баннеры в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого. По словам специалиста, рулевой армейцев сделал очень многое для красно-синих и не заслужил подобного отношения со стороны фанатов.

– Все больше разговоров о будущем Леонида Слуцкого в ЦСКА…

– У меня это вызывает удивление. Человек выигрывал вместе с командой титулы – кубки, суперкубки… Был четвертьфинал Лиги чемпионов. Как можно его трогать? Он столько сделал для клуба!

– Мнение обывателей: Слуцкому не хватает смелости в плане тактики.

– Да, может, где-то его и «занесло». Весь негатив идет от сборной. Но все эти семь лет он работает в клубе в условиях кадровых проблем. Всегда максимум 13 человек в обойме. И регулярно выдерживает при этом борьбу на нескольких фронтах. Да болельщики ЦСКА должны Слуцкому в ноги кланяться, а они начинают выдумывать черт знает что! Чуть ли не травлю устроили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Андреев Сергей
Комментарии (9)
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kykyi
1478002296
Если Сергей Андреев раб или смерд, тогда пусть и кланяется в ноги, падает ниц, стоит смирно и тд перед тем, кого он считает великим.. Слуцкому, пока он хорошо делал свое дело, платили хорошую зарплату.
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каа
1478003885
Это футбол...Игра здесь и сейчас... и никакие былые заслуги в счет идти не могут...Требуется каждый день доказывать компетентность ... как игрокам, так и (тем более) тренеру...
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yorgenbarenz
1478008041
Не ожидал от Андреева.Всегда у ЦСКА 13 игроков было?Несколько лет назад их там на два состава было. Какие игроки скамейку протирали! Сколько в аренду сплавили перспективных! Это в последний год накрыло Слуцкера.Он,возможно,специально не боролся за игроков,полагая,что переберётся надолго в сборную,чтобы потом все видели,что ЦСКА без "великого" губошлёпа стал хиреть.
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nemolod
1478011387
У любого тренера футбольной команды РФПЛ должно быть в обойме 22 игрока,но никак не 13! А недостающих игроков надо брать из дубля,а то что этого не происходит-виновато само руководство,которое уже десятилетиями не может добиться от своих тренеров резерва результатов,а вместо этого покупает игроков из африканских и бразильских клубов! Спрашивается,если вы не берете футболистов из дубля в основу-тогда зачем нужен второй состав?
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за ЦСКА с 1980г
1478016589
Андреев абсолютно прав! Сам был отличным игроком и хорошим тренером. А все кто против ПНХ..
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