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    Андреев: «Денисова в сборную не вернешь»

    Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев считает, что в средней линии сборной России не хватает классического опорного полузащитника. При этом он отметил, что вряд ли стоит ждать возвращения в национальную команду Игоря Денисова.

    – Если бы к матчу с Кореей восстановился Головин, как выглядел бы треугольник в центре поля?

    – Сложно сказать... В принципе, Кузяев нравится. Сейчас немного «поднаелся» по сравнению со стартом чемпионата, но все равно выглядит очень достойно. Ерохин обедни тоже не портит.

    – А ведь есть еще и Глушаков.

    – Точно. Дениса не надо сбрасывать со счетов. Но дело в том, что у нас в сборной нет классического опорника с явно оборонительными функциями. Всех кандидатов больше тянет в атаку.

    – Денисова в сборную не вернешь?

    – Не вернешь.

    – А пригодился бы?

    – Не знаю. Денисов никогда не был моим фаворитом. У него, на мой взгляд, как раз другая крайность – мяч отберет и дальше атаку не поддерживает. Ходит пешком, а это мне не по душе. Что ж, такая у него манера игры.

    – Черчесов еще даст шанс Дзагоеву, который вновь не выступает за сборную из-за травмы?

    – Такими футболистами разбрасываться нельзя! Как на игрока с таким уровнем можно махнуть рукой? Это в Бразилии или Германии есть из кого выбирать, но не в России. Дзагоевым нужно дорожить. От травм никто не застрахован. Дальше уже все зависит от Алана. Успеет восстановиться – поможет.

    – Кто, на ваш взгляд, больше подходит на роль плеймекера – Головин или Алексей Миранчук?

    – Три месяца назад я бы однозначно назвал Головина. Но сейчас ситуация поменялась. Хавбек «Локомотива» заметно прибавил за это время

    – То есть Миранчука ставите выше?

    – Нет. Алексей как раз сравнялся с Александром, подтянулся к нему. Они теперь сопоставимы. Конечно, моторики молодого полузащитника ЦСКА нам не хватает, но и железнодорожник уверено чувствует себя на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2017 10:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 12:58

      Нам никем разбрасываться нельзя!Аврал!Свистать всех наверх!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 11:12

      Почему Денисова не вернешь? В центре обороны дыра, опять 2 голяшника привезли в последнем матче. Гарик здорово бы помог. И то, что он атаку не поддерживает - глупость. Посмотрите матчи Лок, как его ЮрШпалыч использует! Просто тренер в сборной тупой. Шпалыча бы туда!

      5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > prezent2017 10 октября 2017, 12:06

      согласен по Гарику. Дзагоевыми, значит, нельзя разбрасываться, а Денисовыми можно.

      5
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      Рейтинг: +133

      Rtu > Diesel133 10 октября 2017, 13:32

      Черчесов со времён работы их совместно в Динамо не возьмёт Игоря.... к сожалению вот вся наша коррумпированная сущность... тогда Черчесов ставил Ротенберга в состав,а Гарик психанул и сказал ты долго это говно в состав ставить будешь!?!в 10 тером играем.... и Черчесов и в Динамо его во вторую команду и в сборную дверь закрыл....

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Rtu 10 октября 2017, 17:05

      да это известная история. просто сейчас обсуждаем слова конкретного человека о Денисове.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Diesel133 10 октября 2017, 17:07

      Игорек футболер конечно добротный ,но не всегда стабильный .

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