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Андреев: «Денисова в сборную не вернешь»

10 октября 2017, 10:42
6

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев считает, что в средней линии сборной России не хватает классического опорного полузащитника. При этом он отметил, что вряд ли стоит ждать возвращения в национальную команду Игоря Денисова.

– Если бы к матчу с Кореей восстановился Головин, как выглядел бы треугольник в центре поля?

– Сложно сказать... В принципе, Кузяев нравится. Сейчас немного «поднаелся» по сравнению со стартом чемпионата, но все равно выглядит очень достойно. Ерохин обедни тоже не портит.

– А ведь есть еще и Глушаков.

– Точно. Дениса не надо сбрасывать со счетов. Но дело в том, что у нас в сборной нет классического опорника с явно оборонительными функциями. Всех кандидатов больше тянет в атаку.

– Денисова в сборную не вернешь?

– Не вернешь.

– А пригодился бы?

– Не знаю. Денисов никогда не был моим фаворитом. У него, на мой взгляд, как раз другая крайность – мяч отберет и дальше атаку не поддерживает. Ходит пешком, а это мне не по душе. Что ж, такая у него манера игры.

– Черчесов еще даст шанс Дзагоеву, который вновь не выступает за сборную из-за травмы?

– Такими футболистами разбрасываться нельзя! Как на игрока с таким уровнем можно махнуть рукой? Это в Бразилии или Германии есть из кого выбирать, но не в России. Дзагоевым нужно дорожить. От травм никто не застрахован. Дальше уже все зависит от Алана. Успеет восстановиться – поможет.

– Кто, на ваш взгляд, больше подходит на роль плеймекера – Головин или Алексей Миранчук?

– Три месяца назад я бы однозначно назвал Головина. Но сейчас ситуация поменялась. Хавбек «Локомотива» заметно прибавил за это время

– То есть Миранчука ставите выше?

– Нет. Алексей как раз сравнялся с Александром, подтянулся к нему. Они теперь сопоставимы. Конечно, моторики молодого полузащитника ЦСКА нам не хватает, но и железнодорожник уверено чувствует себя на поле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Денисов Игорь Глушаков Денис Дзагоев Алан Миранчук Алексей Головин Александр Андреев Сергей
Комментарии (6)
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prezent2017
1507623160
Почему Денисова не вернешь? В центре обороны дыра, опять 2 голяшника привезли в последнем матче. Гарик здорово бы помог. И то, что он атаку не поддерживает - глупость. Посмотрите матчи Лок, как его ЮрШпалыч использует! Просто тренер в сборной тупой. Шпалыча бы туда!
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Gullit 76
1507629510
Нам никем разбрасываться нельзя!Аврал!Свистать всех наверх!
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