Андреев: «Победа над «Баварией» войдет в историю»

Известный российский специалист Сергей Андреев не скрывал радости после победы «Ростова» над «Баварией» (3:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он уверен, что такой результат войдет в историю.

– Эту победу будут помнить даже не годы, а десятилетия. Это понятно. Грандиозная виктория. Мои поздравления «Ростову».

– Результат закономерен?

– Скажем так. Видно, у «Баварии» сейчас какой-то серьезный кризис что ли. В последних трех матчах команда набрала одно очко… Для такого великого клуба – маловато. Может быть, что-то происходит внутри коллектива. Ничего абсолютно впереди нет. Я смотрел их матч с Дортмундом. Не убеждают мюнхенцы в атаке. Да, возят мяч, владеют преимуществом. А толку? И Левандовски не очень, и Рибери какой-то не тот.

– Но по сравнению с игроками «Ростова» они разве не боги?

– Боги? Да ради бога! Но это только на бумаге. А что на поле? Все совсем по-другому. Я даже поставил на тотализаторе сегодняшний матч – 0:0.

– Да ладно?

– Да. А чего вы удивляетесь? Был уверен, что «Бавария» не забьет. В последних трех играх они очень плохо сморятся впереди. Тот же Мюллер когда в последний раз забивал.

– Зато есть Левандовски.

– Тоже не убедил. Единственный шустренький у них – Дуглас Коста.