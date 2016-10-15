Андреев: «Сомневаюсь, что «Спартак» взломает оборону «Ростова» без Промеса»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев подверг сомнению способность «Спартака» без Квинси Промеса забить в очном противостоянии команд в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Матч «Спартак» – «Ростов» может получиться красивым и зрелищным, но не результативным. Словом, в субботу на «Открытие» мы, наверное, не увидим повторения игры Россия – Коста-Рика. Ростовчане очень здорово обороняются. Сомневаюсь, что красно-белым удастся взломать их защиту без Квинси Промеса.

У «Спартака» три поражения кряду, а у «Ростова» в прошлом туре была победа над ЦСКА. Правда, это было две недели назад. Скажем так, у «Ростова» настроение чуточку лучше, чем у красно-белых. Кто победит? Кто окажется сильнее, тот пусть и выиграет», – заявил Андреев.