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    Лев: «Англия доставила немало хлопот»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил активность сборной Англии в первом тайме товарищеского матча, который прошел в среду в Дортмунде.

    «Я заметил, что Англия играла более активно, гораздо энергичнее в единоборствах, особенно в первом тайме. Для того, чтобы привыкнуть к этому, нам понадобилось определенное время. Тем не менее, медленно, но верно, мы сделали это.

    Это была очень хорошая игра. Было здорово играть против соперника, которые действовал против нас максимально усердно, доставив нам немало хлопот», – приводит слова Лева BBC.

    Товарищеский матч Германия – Англия завершился победой немцев со счетом 1:0.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 23 марта 2017, 11:09

      Англия была на порядок лучше и смотрелись живее и симпатичнее!

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    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 23 марта 2017, 09:27

      Пора англии взрослеть

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