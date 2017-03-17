«Бавария» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Ювентус» – с «Барселоной»

В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что «Бавария» в четвертьфинале турнира сыграет с «Реалом», а «Ювентус» встретится с «Барселоной».

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Атлетико» (Испания) – «Лестер Сити» (Англия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия) – «Монако» (Франция)

«Бавария» (Германия) – «Реал (Испания)

«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Финальная игра пройдет 3 июня в Кардиффе.