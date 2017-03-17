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    «Бавария» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Ювентус» – с «Барселоной»

    В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что «Бавария» в четвертьфинале турнира сыграет с «Реалом», а «Ювентус» встретится с «Барселоной».

    Лига чемпионов. 1/4 финала

    «Атлетико» (Испания) – «Лестер Сити» (Англия)

    «Боруссия» Дортмунд (Германия) – «Монако» (Франция)

    «Бавария» (Германия) – «Реал (Испания)

    «Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)

    Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Финальная игра пройдет 3 июня в Кардиффе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 14:13
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 марта 2017, 05:03

      Хотелось бы финал Бавария-Реал... Ну может Монако-Ювентус?

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 > Superviser77 19 марта 2017, 10:42

      И Монако победитель Лиги Чемпионов )))

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 марта 2017, 03:07

      Надеюсь Боруссия и Монако устроят битву не хуже, чем монегаски с Сити

      1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 17 марта 2017, 23:31

      А вот ЛЕСТЕР сами себе могилы приготовили.

      -1
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 17 марта 2017, 22:24

      Кто придумал в один день и в одно время проводить игры Ювентус - Барселона, Бавария -Реал. И какой матч смотреть, функционеры?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 17 марта 2017, 22:03

      Атлетико опять в финале!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 17 марта 2017, 20:55

      Лестеру достался хороший жребий! Удачи!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 марта 2017, 20:07

      пары интересные,не заскучаешь .. )) жду от дортмунда и монако очередной голевой феерии, да и бавария с реалом не должны подкачать.. в остальных двух парах голов,наверно,голов мало будет...

      1
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      Рейтинг: +27

      Wiz94 17 марта 2017, 19:58

      А Лестер то попал в 8 лучших команд Европы

      3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 17 марта 2017, 19:30

      «Бавария» (Германия) – «Реал (Испания)

      «Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)



      Матчи Достойны финала

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Cant Stop 17 марта 2017, 20:20

      Монако-Лестер классный финал!!!

      3
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      Рейтинг: +447

      alexidj 17 марта 2017, 19:05

      Классные матчи)

      1
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