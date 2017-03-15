Черчесов: «Перспективы у Новосельцева в «Зените» может и не быть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о перспективе использования схемы с тремя защитниками. Он также оценил кандидатов на попадание в состав команды.

– Мы не говорим, что у нас нет классных квалифицированных ребят. Кроме Новосельцева вызвали всех, кто был на последнем сборе.

– Почему?

– Он не играл на сборах. Видим, что перспективы у него в «Зените» может и не быть. Никого не вычеркиваем, но имеем подобные факторы в виду. А в три защитника пока действовать комфортнее. У Васина, Кутепова, Семенова, Кудряшова, Джикии, Нойштедтера не слишком богатый опыт выступлений на таком уровне, но со временем они станут расти. Верим, что они прибавят. И тогда в случае необходимости можем перейти на два центральных. Доверие к ребятам есть, потенциал виден. На чемпионате мира-2014 Голландия и Коста-Рика действовали в три – и обе команды далеко продвинулись в турнире.

– Многие клубы тоже перешли на эту схему.

– Да. ЦСКА, «Локомотив». И для нас это подспорье. Того же Дзагоева и Головина можно смотреть на позиции инсайдов, Мариу Фернандеса – бровочника. На это тоже рассчитывает наш тренерский штаб.