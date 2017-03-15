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  • Черчесов: «Перспективы у Новосельцева в «Зените» может и не быть»

Черчесов: «Перспективы у Новосельцева в «Зените» может и не быть»

15 марта 2017, 06:01
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о перспективе использования схемы с тремя защитниками. Он также оценил кандидатов на попадание в состав команды.

– Мы не говорим, что у нас нет классных квалифицированных ребят. Кроме Новосельцева вызвали всех, кто был на последнем сборе.

– Почему?

– Он не играл на сборах. Видим, что перспективы у него в «Зените» может и не быть. Никого не вычеркиваем, но имеем подобные факторы в виду. А в три защитника пока действовать комфортнее. У Васина, Кутепова, Семенова, Кудряшова, Джикии, Нойштедтера не слишком богатый опыт выступлений на таком уровне, но со временем они станут расти. Верим, что они прибавят. И тогда в случае необходимости можем перейти на два центральных. Доверие к ребятам есть, потенциал виден. На чемпионате мира-2014 Голландия и Коста-Рика действовали в три – и обе команды далеко продвинулись в турнире.

– Многие клубы тоже перешли на эту схему.

– Да. ЦСКА, «Локомотив». И для нас это подспорье. Того же Дзагоева и Головина можно смотреть на позиции инсайдов, Мариу Фернандеса – бровочника. На это тоже рассчитывает наш тренерский штаб.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Новосельцев Иван Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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sour12
1489550852
Зенит скупает у конкурентов клубов игроков и сажает на лавку.посмотрите на буханка он был лучшим форвардом рпл ,перешел в зенит и сразу сел на лавку,как ушёл сразу стал играть и забивать,а последний его голос в ЛЕ это класс на скорости одним касанием грудью обработать мяч,вторым зря пробить в пустой угол мимо вратаря.
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Болельщик Реал Мадрида
1489553101
Для того чтобы использовать схему с тремя защитниками, защитника должны быть высокого класса, чего в сборной России нет и никогда не будет при нынешнем футбольном руководстве. Молодым как и ранбше не будут давать дорогу и платить бешенные деньги Кокорину и Дзюбе не за что.
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Мары
1489561700
Перспектив у клуба скупающего игроков по всему миру пачками, быть не может априори.Ну а Новосельцев просто лох, прельстившийся красивой обёрткой и суммой отступных.
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nik55
1489565333
Новосельцев играть не хотел----- пусть лавку полирует
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