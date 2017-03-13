Черчесов: «Не надо думать, что Бухарова вызвали в сборную России из-за гола в ворота «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Ростова» Александра Бухарова. По словам специалиста, форвард ростовчан находится в хорошей форме, а двери сборной открыты для всех.

«Мы смотрим все игры и по им было видно, что Бухаров находится в хорошей форме. Не надо думать, что мы его вызвали из-за гола в ворота «Манчестер Юнайтед». Мы прекрасно видим, как он работает и какой объем работы выполняет. Опять же, если мы говорим о схеме, то он вписывается в нее. У нас есть один высокий нападающий в лице Артема Дзюбы, но сейчас нет Кокорина, а Смолов травмирован. Поэтому в его вызове нет ничего удивительного. Двери в сборную открыты для всех», – сказал Черчесов.

Россия проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром 24 марта в Краснодаре. Также россияне встретятся со сборной Бельгии 28 марта в Сочи.