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    Черчесов: «Не надо думать, что Бухарова вызвали в сборную России из-за гола в ворота «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Ростова» Александра Бухарова. По словам специалиста, форвард ростовчан находится в хорошей форме, а двери сборной открыты для всех.

    «Мы смотрим все игры и по им было видно, что Бухаров находится в хорошей форме. Не надо думать, что мы его вызвали из-за гола в ворота «Манчестер Юнайтед». Мы прекрасно видим, как он работает и какой объем работы выполняет. Опять же, если мы говорим о схеме, то он вписывается в нее. У нас есть один высокий нападающий в лице Артема Дзюбы, но сейчас нет Кокорина, а Смолов травмирован. Поэтому в его вызове нет ничего удивительного. Двери в сборную открыты для всех», – сказал Черчесов.

    Россия проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром 24 марта в Краснодаре. Также россияне встретятся со сборной Бельгии 28 марта в Сочи.

    Источник: Спорт FM

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    13.03.2017 19:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 13 марта 2017, 20:29

      Он не уже ли услышали тока вместо дзюбы еще полоза там и взаимосвязь есть и скорость и хоть какой то дриблинг

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