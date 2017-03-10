Газзаев посоветовал Василию Березуцкому задвинуть собственные перспективы подальше и вернуться в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий принял неправильное решение, объявив о завершении международной карьеры. По словам специалиста, 34-летний футболист должен вернуться в состав национальной команды.

«Василий Березуцкий, я считаю, принял неправильное решение, приостановив выступления в сборной России. Но мы должны уважать мнение Васи, хотя я надеюсь, что это заявление было сделано на эмоциях и он еще передумает. Впереди нашу страну ожидает важнейшее спортивное событие – домашний чемпионат мира, и сборная должна выступить в сильнейшем составе.

Василий Березуцкий – один из сильнейших и опытнейших наших защитников. Это фигура, без которой современную национальную команду России представить сложно. Потому предлагаю Василию хорошенько подумать, задвинуть подальше собственные амбиции и, как подобает настоящему патриоту, вернуться в сборную, где он является капитаном. Это будет отличным завершением его карьеры», – сказал Газзаев.

Напомним, Василий Березуцкий защищал цвета сборной России с 2003 года, проведя в составе национальной команды более 100 матчей и забив пять голов.