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    Газзаев посоветовал Василию Березуцкому задвинуть собственные перспективы подальше и вернуться в сборную России

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий принял неправильное решение, объявив о завершении международной карьеры. По словам специалиста, 34-летний футболист должен вернуться в состав национальной команды.

    «Василий Березуцкий, я считаю, принял неправильное решение, приостановив выступления в сборной России. Но мы должны уважать мнение Васи, хотя я надеюсь, что это заявление было сделано на эмоциях и он еще передумает. Впереди нашу страну ожидает важнейшее спортивное событие – домашний чемпионат мира, и сборная должна выступить в сильнейшем составе.

    Василий Березуцкий – один из сильнейших и опытнейших наших защитников. Это фигура, без которой современную национальную команду России представить сложно. Потому предлагаю Василию хорошенько подумать, задвинуть подальше собственные амбиции и, как подобает настоящему патриоту, вернуться в сборную, где он является капитаном. Это будет отличным завершением его карьеры», – сказал Газзаев.

    Напомним, Василий Березуцкий защищал цвета сборной России с 2003 года, проведя в составе национальной команды более 100 матчей и забив пять голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 20:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1289

      каа 15 марта 2017, 15:00

      Новосельцева в ЦСКА...и наигрывать с Васиным на ЧМ...+ сюда Фернандеса и Щенникова....да и Игорь ... уж Гончаренко точно научит обороняться... ну и в Спартаке тоже связка Кутепов -Джикия может выстрелить ...

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 11 марта 2017, 05:23

      Да футбол, не хорош, но и Березуцкий не суперзвезда

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 11 марта 2017, 00:08

      Надоел Васе такой футбол

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 10 марта 2017, 22:45

      Сейчас уходить самое время, после кубка конфедераций и чм будет позорно уходить

      0
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 10 марта 2017, 22:33

      Молодец, во время уходит! Болею не за цска, но в сборной выручал!!!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 марта 2017, 21:24

      мужик сказал,мужик сделал...

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 > 84aivengo 10 марта 2017, 22:10

      ну это видимо разные мужики ...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > perm 242 10 марта 2017, 22:24

      я про Васю...

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 10 марта 2017, 20:54

      Нет уж решил так решил !))

      -1
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      Рейтинг: +124

      biber ru 10 марта 2017, 20:26

      Валера, возьми валеру!

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