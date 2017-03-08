Сборная России сыграет с Чили на стадионе «Локомотива» или ЦСКА

Товарищеский матч между сборными России и Чили пройдет на стадионе «Локомотив» или на «ВЭБ Арене». Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«Выбираем между «Локомотивом» и стадионом ЦСКА. Не хочу пока забегать вперед, поскольку еще есть вопросы по организации, по экономике. Конечно, больше хочется засветить стадион ЦСКА, потому что сборная там не играла.

Сборную ждут две роскошные игры, два хороших спарринга. Мы делаем все, чтобы команда подготовилась достойным образом. Все четыре ближайших соперника очень приличные», – сказал Мутко.

Напомним, что сборная России также сыграет 24 и 28 марта против Бельгии и Кот-д'Ивуара. 5 июня подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде игру с Венгрией.