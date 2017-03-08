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    Сборная России сыграет с Чили на стадионе «Локомотива» или ЦСКА

    Товарищеский матч между сборными России и Чили пройдет на стадионе «Локомотив» или на «ВЭБ Арене». Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

    «Выбираем между «Локомотивом» и стадионом ЦСКА. Не хочу пока забегать вперед, поскольку еще есть вопросы по организации, по экономике. Конечно, больше хочется засветить стадион ЦСКА, потому что сборная там не играла.

    Сборную ждут две роскошные игры, два хороших спарринга. Мы делаем все, чтобы команда подготовилась достойным образом. Все четыре ближайших соперника очень приличные», – сказал Мутко.

    Напомним, что сборная России также сыграет 24 и 28 марта против Бельгии и Кот-д'Ивуара. 5 июня подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде игру с Венгрией.

    Источник: ТАСС

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    08.03.2017 16:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +73

      gak71 10 марта 2017, 09:18

      На ЦСКА удобнее во всех отношениях смотреть футбол чем на локо, уж извиняйте болельщики Локомотива.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > gak71 21 марта 2017, 11:14

      чем удобнее?
      до "Локомотива" хоть добираться удобней, да и обзор с трибун весьма хороший) и территория благоустроенная.

      -1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 марта 2017, 22:17

      Да что там, что там играть не будут!!! Так... Фигней пострадают и ладно

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 марта 2017, 17:26

      Стадион ЦСКА нужно закрепить международными играми. Это нужно для России.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7811

      BarStep > vladimir-7 8 марта 2017, 17:48

      Ты наверное хотел сказать - "это нужно для Москвы"? А для России нужно примерно как в Краснодаре...

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > vladimir-7 8 марта 2017, 19:45

      Вова, ты все время меня минусуешь, по делу и не по делу. Скорей по беспределу. Давай заканчивай!

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 16:48

      да главное что бы выйграли ))) а стадион не важно

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 8 марта 2017, 16:17

      На Локомотиве будет солидней! Все таки, стадион европейского уровня!

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 > B.G. 8 марта 2017, 16:31

      ВЭБ Арена тоже круто

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Raider26 8 марта 2017, 16:44

      мне ЛОКО больше нравится

      2
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > B.G. 8 марта 2017, 20:49

      а стадион ЦСКА какого уровня?

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 007abdul007 9 марта 2017, 02:26

      Конного уровня)

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